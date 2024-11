Je to Earhartovo letadlo? Ne, je to kámen

To, co bylo dříve v tomto roce podezřelé z vraku letadla patřícího pohřešované průkopnici letectví ze 1930. let XNUMX. století Amelii Earhartové, se ukázalo být pouze přírodním skalním útvarem.

Na začátku února, Divernet oznámil, že americký tým našel to, co si mysleli Earhart's Lockheed Electra 10E uprostřed Tichého oceánu, produkující sonarový obraz z hloubky asi 5 km.

O jedenáct měsíců později však umělé objasnění snímku přineslo pro tým americké společnosti pro námořní robotiku zklamání. Deep Sea Vision (DSV).

Obraz ze sonaru, jak se původně objevil (Deep Sea Vision / AFP)

Prováděli komplexní pátrání, naposledy na západ od Howland Island, v naději, že se jim podaří vyřešit jednu z přetrvávajících záhad 20. století.

Howland, na půli cesty mezi Austrálií a Havají. byla Earhartovým cílem, když vyrazila z Lae na Nové Guineji na jedné ze svých posledních etap své snahy v roce 1937 stát se první ženou, která obletěla svět.

Amelia Earhart se svým letadlem (Deep Sea Vision)

Earhartová se v doprovodu navigátora Freda Noonana vydala z Kalifornie před šesti týdny. Jednou z mnoha teorií o osudu dvojice je, že jim na úseku 4,000 km došlo palivo kvůli chybě na datové linii a byli nuceni opustit letadlo před dosažením Howlandu.

Z výzkumné lodi Offshore Surveyor, tým DSV použil svůj upravený Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV se syntetickým aperturním sonarovým skenovacím systémem k zachycení nejednoznačného obrazu.

Členové týmu DSV s AUV (Deep Sea Vision)

Zatímco obrys byl jako letadlo a letečtí experti se shodli, že by to mohla být chybějící Electra, protože snímek byl tak nezřetelný, že se muselo věnovat jeho objasňování. Tým DSV uvedl, že poté, co již vyčistil téměř 20,000 XNUMX kmXNUMX oceánu, pokračují v pátrání po letadle,

