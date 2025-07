Na Šalamounových ostrovech nalezena příď ikonického křižníku z 2. světové války

Příď USS New Orleans byl 30. listopadu 1942 u Šalamounových ostrovů odpálen japonským torpédem – přesto se těžký křižník, zaslán kokosovými kládami, nejen dostal zpět do USA, ale zúčastnil se významných akcí až do konce druhé světové války.

Místo pobytu této 46 metrů dlouhé přední části lodi zůstalo neznámé až do doby před několika dny, kdy tým vedený Robertem Ballardem a jeho organizací Ocean Exploration Trust lokalizoval a pořídil snímky ikonického vraku v hlubinách Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

Průlom nastal 6. července, když tým na expediční lodi NOAA Ocean Exploration Nautilus nasadily ROV k prošetření stopy nalezené během mapování mořského dna prováděného z bezpilotního plavidla Univerzity v New Hampshire DriX.

Anomálie byla příliš malá na to, aby se jednalo o vrak lodi, a přesto se nezdála být přirozená. Tým strávil čtyři hodiny snímkováním místa vraku, které leží v hloubce 675 metrů. Archeologové na palubě se připojili k odborníkům z bojových zemí druhé světové války – USA, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu – aby společně prozkoumali živě vysílané záběry.

Mezi nimi byli schopni rozlišit dostatek detailů konstrukce, zbytky barvy a kotvu s vyrytým nápisem „Navy Yard“, aby bylo možné provést pozitivní identifikaci. Chybějící přední věž nebyla nalezena spolu s příďovou částí.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 bitevních hvězd

Se 17 bitevními hvězdami New Orleans (CL/CA-32) byla jednou z nejvíce vyznamenávaných lodí amerického námořnictva během 2. světové války a její posádka patřila k nejvíce vyznamenávaným jednotlivcům.

Vedení amerického námořnictva New OrleansKřižník třídy - měl délku 179 metrů. Byl vybaven tenkým pancéřováním, ale kvůli svým 8palcovým kanónům byl klasifikován jako těžký křižník. Byl postaven v Brooklynu a spuštěn na vodu v roce 1933.

Jedno New Orleans již zažila akce v bitvách v Korálovém moři, u Midway a na Východních Šalamounových ostrovech, když během bitvy u Tassafarongy narazila do cesty japonskému torpédu Long Lance.

To odpálilo její přední zásobníky a palivové nádrže a odtrhlo celou přední část. Uříznutá příď se otočila kolem levoboku, prorazila několik děr v trupu a poté se potopila na zádi a poškodila levoboký vnitřní vrtuli.

Při této zkáze zemřelo více než 180 z 1,183 členů posádky. Ostatní muži zůstali na svých místech, když se loď začala zaplavovat, a podařilo se jim ji dovést do nedalekého přístavu Tulagi, ačkoli při tom zemřeli další tři.

New Orleans pod maskovací sítí v Tulagi prochází polními opravami (americké námořnictvo)

Z kokosových palmových klád si přeživší mohli vyrobit New Orleans dostatečně způsobilá k plavbě, aby mohla – v opačném směru – doplout do australského Sydney. Tam byl vyměněn vrtule a namontována provizorní příď, než loď, opět v opačném směru, plula do námořní loděnice Puget Sound.

USS New Orleans v Puget Sound po opravách v roce 1943 (americké námořnictvo)

S novou přídí a přední věží namontovanou na USS New Orleans se vrátil do akce v říjnu 1943 a zúčastnil se bojů na ostrově Wake, Marshallových a Carolineských ostrovech a bitvy u Leyteského zálivu, stejně jako se účastnil invazí na Okinawu a Filipíny.

Po ukončení nepřátelských akcí v roce 1945 byla v Subic Bay, v roce 1947 byla vyřazena z provozu a v roce 1959 sešrotována.

„Podle všech zákonů se tato loď měla potopit, ale díky hrdinskému úsilí posádky o zvládání škod USS…“ New Orleans „...stal se jedním z nejvážněji poškozených amerických křižníků druhé světové války, který se dochoval,“ komentoval Samuel J. Cox, ředitel Velitelství pro námořní historii a dědictví USA (NHHC), které expedici rovněž podpořilo.

„Nalezení přídě této lodi je příležitostí připomenout si oběť této statečné posádky, a to i během jedné z nejhorších nocí v historii amerického námořnictva,“ řekl. Expedice Iron Bottom Sound má pokračovat do 23. července.

Císařovo nové centrum

Ne že by návštěvníci mohli navštívit New Orleans luk, ale stává se, že Císařští potápěči právě otevřela potápěčské centrum na Šalamounových ostrovech, takže budou moci prozkoumávat mělčí vraky v Iron Bottom Sound.

Emperor Divers Honiara doplňuje dlouholetou ponuku lodních safari se sídlem na Šalamounových ostrovech. Císař Bilikikia nabízí zázemí pro technické potápěče.

