'Loď duchů Pacifiku' konečně vystopována

Vrak USS Stewart, stoletý torpédoborec, který si během 2. světové války vysloužil zvláštní vyznamenání sloužit v Pacifiku pod americkou i japonskou vlajkou, byl objeven více než 1 km hluboko od severního pobřeží Kalifornie týmem podmořských vyšetřovatelů.

USS Stewart (DD-224) byla lokalizována během společné expedice mezi robotickou společností pro námořní průzkum Ocean Infinity, neziskovou organizací Air/Sea Heritage Foundation, společností SEARCH pro kulturní zdroje, Úřadem národních námořních svatyní NOAA a Velitelstvím námořní historie a dědictví (NHHC).

Sonarový snímek USS Stewart (Ocean Infinity) s vysokým rozlišením a syntetickou aperturou

Vrak leží uvnitř NOAA's Cordell Bank National Marine Sanctuary v oblasti odpovídající historickým zprávám o jejím záměrném potopení v rámci námořního cvičení dne 24. května 1946.

Postavena ve Philadelphii a uvedena do provozu v září 1920 Stewart byl dokončen příliš pozdě na to, aby se mohl zúčastnit WW1, ale ve 2. světové válce viděl frontovou akci.

V roce 1941 po japonském útoku na Pearl Harbor byla umístěna v Manile na Filipínách jako součást asijské flotily amerického námořnictva, která se skládala převážně ze zastaralých válečných lodí. Poškozený během boje v únoru 1942, podivná nehoda pak uvěznila torpédoborec v opravárenském suchém doku na Jávě v Indonésii, což přinutilo její posádku opustit plavidlo, když se japonské síly přistěhovaly.

Luk USS Stewart (Ocean Infinity)

Záď (Ocean Infinity)

Jiný pohled na záď (Ocean Infinity)

O rok později opraveno Stewart byla uvedena do provozu u japonského císařského námořnictva as Hlídkový člun č. 102a spojenečtí piloti začali hlásit pozorování postaršího amerického torpédoborce operujícího hluboko za nepřátelskými liniemi – což dalo vzniknout legendě o „Lodi duchů Pacifiku“.

Záhada vyřešena

Záhada byla vyřešena až po skončení války, kdy byl zbit Stewart byl nalezen na vodě v Kure v Japonsku.

Dne 29. října 1945 byla znovu uvedena do provozu americkému námořnictvu v rámci toho, co bylo popsáno jako „emocionální ceremoniál“, a 24. května 1946 byla odtažena domů do San Francisca, kde byla „pohřbena na moři“ jako cílová loď, která absorbovala raketové, námořní a kulometná palba více než dvě hodiny, než se potopila.

Důstojníci salutují, když se během slavnostního uvedení do provozu hraje americká státní hymna Stewart's přední paluba, zatímco kotví v Hiro Wan, Japonsko. Nový velící důstojník Lt-Commander Harold H Ellison je třetí zprava (námořnictvo USA / Národní archiv)

Příjezd do zátoky San Francisco Bay v Kalifornii na začátku března 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Příběh USS Stewart byla udržována při životě námořními historiky a nadšenci, ale než bylo nalezeno místo jejího posledního odpočinku, uplynulo více než 78 let.

Nekonečno oceánu chtěl otestovat některé ze svých nových podmořských technologií, a tak se poradil s ostatními organizacemi zapojenými do expedice, aby určil užitečný cíl veřejného zájmu. Teprve nyní bylo odhaleno, že na začátku srpna společnost nasadila tři HUGIN 6000 AUV do pátrání po vraku USS. Stewart.

AUV vybavené sonarem se syntetickou aperturou a vícepaprskovými echoloty s vysokým rozlišením byly naprogramovány tak, aby prováděly simultánní 24hodinové prohledávání rozsáhlé oblasti mořského dna. Výsledkem byl jasný obraz potopené lodi vynořující se z hloubky 1,070 XNUMX m.

Vícepaprskový snímek USS Stewart (Ocean Infinity)

Z velké části neporušené

Počáteční skeny ukázaly 96m Stewart být z velké části neporušený, s trupem spočívajícím téměř vzpřímeně na mořském dně. Úroveň zachování je pro plavidlo svého věku hodnocena jako výjimečná, což z něj činí potenciálně jeden z nejlépe zachovaných příkladů torpédoborce „fourstacker“ amerického námořnictva, o kterém je známo, že existuje.

Poté byl proveden další sonarový průzkum s vysokým rozlišením spolu s podrobnou vizuální inspekcí místa pomocí ROV pro poskytování živého videa odborníkům na pobřeží. Získaná data jsou poskytnuta Cordell Bank National Marine Sanctuary na podporu budoucích hodnocení životního prostředí a na Velení námořní historie a dědictví pomoci s budoucí správou webu.

Stewart, který byl již bombardován letadly, se dostává pod palbu ze 40mm děla (US Navy / National Archives)

Potopení pod palbou 24. května 1946. Japonská vlajka namalovaná uprostřed lodí odráží Stewartovu službu v letech 1943-1945. Hlídkový člun 102 (Námořnictvo USA / Národní archiv)

USS StewartNámořníci začali označovat svou loď jako „RAMP-224“, což je kombinace jejího čísla trupu a dobového slangového výrazu pro vracející se válečné zajatce nebo „Obnovený spojenecký vojenský personál“. "Je jasné, že na to mysleli." Stewart spíš jako společníka než loď,“ komentoval Air/Sea Heritage Foundation prezident Russ Matthews.

„Vím, že mluvím za celý expediční tým, když řeknu, že jsme všichni velmi spokojeni, že jsme opět pomohli uctít odkaz a památku těchto veteránů,“ řekl Dr. James Delgado z VYHLEDÁVÁNÍ.

„USS Stewart představuje jedinečnou příležitost prostudovat dobře zachovaný příklad konstrukce torpédoborců z počátku 20. století. Jeho příběh, od služby amerického námořnictva po japonské zajetí a zpět, z něj dělá silný symbol složitosti války v Tichomoří.“

Také na Divernetu: JAK 100 MIL. POTÁPĚČŮ IDEntifikovalo ZTRACENOU LETADLOVOU NOSIČKU, TRANSATLANTICKÁ TIE-UP LIFTING WW1 DESTROYER BELL, 'HIT 'EM HARDER' WW2 SUB NALEZENO NA 1 KM+, JAK DARKSTAR DIVERS NAŠLI NIČITEL USS JACOB JONES VE 115M

â € <â € <