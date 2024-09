Posádka kanibalizovala kapitána ztroskotané lodi Erebus

Kosterní pozůstatky kapitána lodi HMS odsouzené k záhubě sira Johna Franklina Erebus byli jednoznačně identifikováni – a jeho kosti podporují tvrzení, že další přeživší z expediční flotily z roku 1845, která přežila led, se ve svém zoufalství, aby zůstali naživu, uchýlili ke kanibalismu.

Britský průzkumník Franklin se vydal projít poslední neproplavené úseky Severozápadní cesty spojující Atlantik s Pacifikem, ale jeho lodě Erebus a Teror byl uvězněn v arktickém ledu poblíž ostrova krále Williama, Nunavut.

Kanadští archeologové objevili vrak Erebus v hloubce 11m v roce 2014, zatímco HMS Teror byl nalezen ve 24m o dva roky později. Spojené království darovalo vraky Kanadě v roce 2018 a archeologičtí potápěči v čele s Parky Kanada pokračovat v průzkumu míst sezónně, jak bylo uvedeno Divernet (viz.níže)

Ostatky kapitána Jamese Fitzjamese identifikovali vědci z University of Waterloo a Lakehead University v Ontariu. Podařilo se jim porovnat DNA z jeho kostí s DNA žijícího potomka.

Mapa ukazuje, kde byly nalezeny Fitzjamesovy ostatky (University of Waterloo)

Fitzjames, kterému bylo 35, když zemřel, vstoupil do Royal Navy ve 12 a stal se válečným hrdinou a průzkumníkem. Velící Erebus a zodpovědný za vědecký výzkum magnetismu na expedici, nevěděl, že ho admiralita oficiálně povýšila do hodnosti kapitána během jeho poslední cesty.

HMS Erebus & HMS Teror, namaloval John Wilson Carmichael v roce 1847 (Národní námořní muzeum)

Když Franklin v roce 1847 zemřel, Fitzjames se stal druhým nejvyšším velitelem kapitána Francise Croziera, velitele HMS. Teror. Společně tito dva muži vedli 105 ztroskotaných lodí po zemi v marné snaze dostat se do bezpečí.

evropské cítění

V roce 1861 Inuité našli lidské ostatky spolu s lodním člunem – a šokovali viktoriánské cítění tvrzením, že přeživší se uchýlili k tomu, že se jeden druhého snědli.

To se potvrdilo až v roce 1997, kdy řezné stopy nalezené na téměř čtvrtině 450 kostí v lokalitě „NgLj-2“ ukázaly, že nejméně čtyři ze 13 mužů, kteří tam zemřeli, poskytli jídlo pro ostatní.

Fitzjames je teprve druhým jedincem, který byl na místě pozitivně identifikován, následující Erebus inženýr John Gregory v roce 2021. „Pracovali jsme s kvalitním vzorkem, který nám umožnil vytvořit profil chromozomu Y, a měli jsme to štěstí, že jsme získali shodu,“ řekl Stephen Fratpietro z laboratoře Paleo-DNA společnosti Lakehead.

3D sken Fitzjamesovy dolní čelisti, který ukazuje otisky řezných značek v souladu s kanibalismem (University of Waterloo)

Kapitánova kusadla nebo dolní čelist vykazovaly četné řezné stopy. „To ukazuje, že předcházel přinejmenším některým dalším námořníkům, kteří zahynuli, a že ani hodnost, ani postavení nebyly hlavními principy v posledních zoufalých dnech expedice, když se snažili zachránit sami sebe,“ řekl doktor Douglas Stenton, mimořádný profesor antropologie na University of Waterloo.

„Ukazuje to míru zoufalství, kterou museli námořníci z Franklinu cítit, když udělali něco, co by považovali za odporné,“ komentoval profesor antropologie Waterloo Dr Robert Park. Ostatky Fitzjamese a těch, kteří s ním zemřeli, nyní spočívají v pamětní mohyle na místě, označeném pamětní deskou.

Dr Douglas Stenton vedle pamětní desky (University of Waterloo)

Stenton povzbuzuje další potomky členů posádky Franklinovy ​​expedice, aby se spojili, v naději, že se jim podaří identifikovat další osoby. Nejnovější studie týmu, financovaná vládou Nunavut a University of Waterloo, byl právě zveřejněn v Journal of Archaeological Science.

