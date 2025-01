Tažení děl tudorovců potápěčů způsobilo britsko-irskou roztržku

Dvojice vzácných bronzových děl Tudorů byla vyzvednuta z vraku lodi u Irska potápěči a prodána dál bez „žádných otázek“ k vystavení na výstavišti. Tower of London asi před 50 lety, podle nově zveřejněných státních dokumentů z Irského národního archivu.

Irské úřady požadovaly, aby Tower vrátila to, co popsali jako „ilegálně pašované“ zbraně – a o desítky let později, uprostřed obav, že by Provizorní IRA mohla zacílit na Tower jako odvetu, byl spor znovu aktivován.

Dělo ráže 2.7 m bylo údajně vyvezeno z vraku lodi u Great Newtown Head v Tramore Bay, Co Waterford na jihovýchodním pobřeží Irska na počátku 1970. let.

Nesoucí emblémy tudorovských růží byly odlity pro krále Jindřicha VIII ve 1540. letech XNUMX. století společností Owen Brothers Royal Gun Foundry v Londýně. Pouze osm dalších exemplářů tohoto typu „saker“ středního děla bylo kdy nalezeno.

Irský vrakový potápěč Eddie Bourke ve své knize Vraky irského pobřeží napsal, že jedinou ranou lodí Královského námořnictva, která v této oblasti nebyla zaznamenána, byla brigantina Post. Ztracen v roce 1566, byl postaven o čtyři roky dříve, ale vyzbrojen staršími děly.

Trawler, pitná a obytná dodávka

Podle tiskových zpráv ze 1970. let XNUMX. století, poté, co bylo dělo zvednuto a vyneseno na břeh na trawleru, je „banda britských lovců pokladů“ ukryla ve farmářské silážní jámě, než je v obytném voze propašovala do Anglie.

Údajně byly prodány za „srážkovou cenu“ 3,250 XNUMX GBP úředníkovi Tower of London a poté se prý objevily na výstavě Royal Armouries Museum v Bílé věži.

Zveřejněné dokumenty naznačují, že Národní muzeum IrskaMinisterstvo zahraničních věcí a hlavní státní právník opakovaně požadovali vrácení zbraní. Tvrdili, že potápěči porušili irské i anglické zákony tím, že svůj objev neoznámili příjemci vraku.

V roce 1992, se dvěma děly v hodnotě kolem 60,000 XNUMX liber, Royal Armouries Museum vyjádřilo přání situaci vyřešit – částečně kvůli obavám, že by to mohlo povzbudit IRA, aby zaměřila věž. V následujícím roce se však vrátila ke své pozici, kdy požadovala důkaz, že zbraně jsou majetkem irského státu.

V roce 2003 Irské národní muzeum ve své výroční zprávě oznámilo, že irské vlastnictví děla bylo nakonec přijato a spor byl urovnán. Mělo se za to, že zbraně byly vráceny Irsku – i když jejich současný pobyt není jasný.

