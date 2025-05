Štědrost potápěče vrací zlaté hodinky z vraku lodi do Velké Británie

Je to 36 let, co potápěči v Michiganském jezeře našli vrak parníku z 19. století. Lady Elgin a uvnitř, o několik let později, charakteristické kapesní hodinky z 16karátového zlata s řetízkem a klíčem.

Od roku 1992 zůstaly v majetku amerických potápěčů – nyní však štědrý námořní archeolog, který měl pocit, že hodinky patří jinam, zařídil jejich návrat do domovského města majitele Bostonu – v Lincolnshire.

Nápis výrobce na zadní straně kapesních hodinek (Valerie van Heest)

Vyryté iniciály a údaje o londýnském výrobci pomohly identifikovat přívěsné hodinky jako majetek významného viktoriánského politika Herberta Ingrama. Jako poslanec parlamentu za Boston v polovině 19. století byl reformátorem, který sehrál významnou roli v zavedení vody, plynu a železnice do rozrůstajícího se města.

Ingram byl také novinář a založil v té době mezinárodně průlomový titul, který obsahoval obrázky – Ilustrované londýnské zprávyVelkolepý památník na něj stojí v centru města před kostelem sv. Botolpha, který je místně známý jako Bostonský pařez.

Pamětní socha Herberta Ingrama před Bostonským pařezem (Valerie van Heest)

Během návštěvy USA v roce 1860 byli Ingram a jeho syn mezi asi 300 lidmi, kteří zemřeli, když 77metrový parník s bočním kolem proplul. Lady Elgin potopila se v Michiganském jezeře na cestě z Milwaukee do Chicaga. Seznam cestujících se ztratil, ale Ingramová byla považována za nejvýznamnější oběť.

Katastrofa byla způsobena srážkou s dřevařskou škunerkou Augusta během silné bouře v noci 8. září. V té době byla popsána jako „jedna z největších námořních hrůz v historii“ a stála si více životů než jakýkoli jiný incident na otevřené vodě v oblasti Velkých jezer předtím nebo poté.

Potopení lodi Lady Elgin půl hodiny po nárazu do lodi Augusta (Valerie van Heest)

Jde na show

V říjnu loňského roku se nálezci hodinek spojili s americkou potápěčkou a námořní historičkou Valerie van Heestovou, která se podílela na objevování a podvodním průzkumu mnoha historických vraků lodí v oblasti Velkých jezer.

Van Heest, spoluzakladatelka Michiganské asociace pro výzkum vraků lodí, byla v roce 2007 uvedena do Síně slávy potápěček. Napsala šest knih, včetně Ztraceni u Lady Elginové u příležitosti 150. výročí potopení lodi a stala se veřejnou tváří potápění s vrakmi v Lakes.

Van Heest měl kurátorovat místní výstavu o Lady Elgina potápěči nabídli, že Ingramovy hodinky zpřístupní k vystavení. Cítila však, že patří zpět do Bostonu, s nímž měla rodinné vazby, a tak udělala ještě lepší rozhodnutí, koupila je a darovala je muzeu Boston Guildhall.

Valerie van Heest s kapesními hodinkami Ingram (Valerie van Heest)

Muzeum, které již dlouho plánovalo uspořádat výstavu věnovanou Ingramovi, s vděčností přijalo upomínkový předmět na jednoho z bostonských nejoblíbenějších synů.

Van Heestová právě navštívila město, odkud její předkové z otcovy strany přišli do Ameriky, zúčastnila se oficiálního předání hodinek a přednesla prezentaci o nich. Lady Elgin.

Kapesní hodinky, které strávily v USA 155 let, většinu z nich pod vodou, nyní zaujímají čestné místo na výstavě Ingram v... muzeum a turistické informační centrum, otevřeno od středy do soboty od 10.30:3.30 do XNUMX:XNUMX.

