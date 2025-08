Potápěči objevili mezi čtyřmi vraky lodí španělského korzára ze 1700. století

at

at 7: 26 am

„Viditelnost v řece Cape Fear je trvale poměrně nízká,“ říká Cory van Hees, postgraduální student námořních studií na University of East Carolina (ECU), který se s kamarádem potápěčem Evanem Olingerem snažil změřit šířku mola z 18. století.

„Evan se pokusil najít severní konec mola, ale kvůli podmínkám ztratil orientaci. Vyměnili jsme si role a totéž se stalo i mně při mém pokusu.“

„Když jsem se ztratil, narazil jsem na několik dřevěných rámů, které sotva vyčnívaly z jílovité hlíny, na jejichž povrchu byly sotva viditelné stopy po prknech. V tu chvíli jsem nechápal, na co se dívám, ale věděl jsem, že bych měl dřevěnou konstrukci předat fakultě.“

Později téhož dne Dr. Jason Raupp potvrdil, že to, co van Hees viděl, byla část vraku lodi, o kterém se předpokládalo, že pravděpodobně patří španělskému korzárovi. La Fortuna z roku 1748. „Bylo to docela ohromující,“ říká van Hees.

On a Olinger pracovali začátkem tohoto léta na zbytcích koloniálního nábřeží v severokarolínské státní historické lokalitě Brunswick Town / Fort Anderson, známé jako BTFA.

Brunswick Town, významný koloniální přístav v 18. století, byl během americké války za nezávislost vypálen britskými vojsky a nikdy nebyl obnoven. V následujícím století, během občanské války, byla velká část opuštěné osady pokryta zemními pracemi při stavbě pevnosti Fort Anderson.

Mozaika zobrazující „španělský útok“ na město Brunswick od Clauda Howella (Brunswick 1726)

Pravděpodobné pozůstatky La Fortuna byly mezi čtyřmi vraky lodí objevenými a zaznamenanými podél pobřeží BTFA letos v létě během terénního výzkumu výzkumníků a studentů z ECU Program v námořních studiíchZačalo se také s odstraňováním některých exponovaných a následně ohrožených lodních trámů za účelem jejich konzervace.

28. září 1748, ke konci války o Jenkinsovo ucho (v Americe známé jako válka krále Jiřího), La Fortuna a další loď, La Loretta, dorazil z Kuby, aby zaútočil na Brunswick Town.

Místní milice zatlačila Španěly zpět k jejich lodím a během ústupu údajně vypukl požár v La Fortunaprášek obchody, což způsobilo explozi lodi poblíž koloniálních přístavních mol. Britské vítězství bylo posledním střetem války.

Výzkumníci z ECU zkoumají předměty vynesené na povrch (ECU Program in Maritime Studies)

Stopa cypřiše

Vzorky dřeva odebrané z vraku byly identifikovány jako cypřiš z jižní Kalifornie nebo střední Ameriky, což naznačuje, že loď byla postavena ve španělském období v 18. století. Karibský kolonie.

La Fortuna byl jediným historicky zaznamenaným španělským vrakem lodi v oblasti a vrak leží poblíž místa, kde potápěč před 18 lety vylovil dělo z 40. století.

Z dalších tří vraků předběžná analýza naznačuje, že jeden byl pravděpodobně použit k rekultivaci půdy na nábřeží a druhý je potenciálně koloniální plochý člun, jaký se používal k přepravě osob a zboží mezi přístavem a blízkými plantážemi.

Obnovené trámy na břehu (program ECU v námořních studiích)

Čtvrtý vrak byl sotva odkrytý a dosud nebyl identifikován. Mezi identifikovanou přístavní infrastrukturu patří dvě dřevěná mola a hráz přes místo, které bylo kdysi bažinatým terénem, spolu s řadou jednotlivých artefaktů.

„Z těchto důležitých lokalit jsme nesmírně nadšení, protože každé z nich nám pomůže lépe pochopit roli BTFA jako jednoho z nejstarších koloniálních přístavních měst ve státě,“ říká vedoucí týmu Dr. Raupp, odborný asistent na katedře historie a námořních studií ECU. „Tyto ponořené koloniální nábřežní prvky jsou neuvěřitelně dobře zachovalé.“

Rizikové faktory

Pozůstatky jsou však ohroženy erozí pobřeží způsobenou bagrováním kanálů, vlnami a bouřemi, přičemž v současné době je chráněna pouze severní polovina BTFA.

Cypřišové trámy z vraku připravené k konzervaci (program ECU v námořních studiích)

To, co bylo nalezeno, se tak dobře zachovalo, protože to bylo pokryto bažinou, ale pozůstatky se stávají obnaženými a erodovanými. Proto potápěči týmu provedli nouzovou záchranu více než 40 trámů z údajného La Fortuna místo pro skladování a konzervaci.

Některé trámy, zachované v „pozoruhodné míře“, stále nesou značky nástrojů stavitelé lodí. Analýza konstrukce každého ze čtyř vraků lodí stále pokračuje.

Divernet v minulosti informoval o práci Univerzity ve Východní Karolíně na vraku pirátské lodi Vlajková loď Černovouse ο Pomsta královny Anny.