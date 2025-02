Potápěči prozkoumávají nejstarší severskou loď postavenou karelem 

Úplný seznam potápěčských show s odkazy:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18.–26. LEDNA: Boot Düsseldorf (Mezinárodní výstava lodí)

1.-2. ÚNORA: Duikvaker

21.–23. ÚNORA: European Dive Show (EUDI)

21.-23. ÚNORA: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malajsie

1.–2. BŘEZNA: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15.-16. BŘEZNA: ADEX Ocean Festival / OZTek Austrálie

28.-30. BŘEZNA: Středomořská potápěčská show

4.–6. DUBNA: Asia Dive Expo (ADEX)

22.–25. KVĚTNA: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. KVĚTNA – 1. ČERVNA: Scuba Show

13.–15. ČERVNA: Mezinárodní potápěčská výstava Malajsie (MIDE)

6.–7. ZÁŘÍ: GO Diving ANZ Show

17.-19. ŘÍJNA: Potápěčské rozhovory

11.-14. LISTOPADU: DEMA Show



