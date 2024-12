Diver v rádiu oživuje vrak bombardéru z 2. světové války

Východoanglický potápěč narazil v roce 2 náhodou na pozůstatky vraku bombardéru z 2022. světové války – a nedávno měl příležitost podělit se o tuto zkušenost s posluchači zpravodajského rádia BBC.

Potápěč Rob Spray ze Suffolku narazil na trosky toho, co se ukázalo jako dvoumotorové letadlo Handley-Page Hampden v 7 m hlubokých vodách u pláže Salthouse na severu Norfolku. Výrazným pozůstatkem byl motor Bristol Pegasus s jedním ze tří listů vrtule stále neporušeným.

Stránka o vraku Handley-Page Hampden (Rob Spray)

"Hledal jsem zajímavé kousky mořského dna a tohle se vynořilo z mírného šera," Spray, předseda představenstva Marine Conservation for Norfolk Action Group a Seasearch potápěč, řekl BBC Radio Norfolk's Podívejte se na východ program, který je stále slyšet Zvuky BBC. "Zásadní úspěch byl: to je letecký motor se zapnutou vrtulí."

"Byl to docela velký kus trosek a musel tam být od války, takže tohle jsou 80 let staré artefakty visící na dně moře."

Trosky letadla byly bohatě kolonizovány přisedlým životem a poskytovaly místo pro humry, kraby, krevety a pyskouny.

Vrak letadla je dobře kolonizován (Rob Spray)

Zbytky letadla byly ponořeny 84 let (Rob Spray)

Paul Hennessey z Výzkum vraků Norfolku pomohl Sprayovi identifikovat letadlo. "Na místě byl pouze jeden motor, takže to pro nás házelo docela velký klíč," řekl, ale výzkum ukázal, že druhý motor byl obnoven v roce 1975 místním potápěčem Johnem Wise jako laskavost pro rybáře, kteří chytali o něj své krabí hrnce.

Tato jednotka zůstala ležet na pozemku Norfolk & Suffolk Aviation Museum ve Flixtonu poblíž Bungay v Suffolku, kde je stále k vidění – i když potápěči nebudou na pochybách o tom, který ze dvou odpovídajících artefaktů má největší zájem.

Posádka 50. perutě Hampden při návratu k RAF Waddington z bombardovacího náletu v roce 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Atentátník, identifikovaný jako P-2123 z RAF Waddington se 1. září 1940 vyvalil v Severním moři asi čtvrt míle od pobřeží poté, co mu na zpáteční cestě z náletu na Berlín došlo palivo.

Při dopadu se ponořil, ale pak se vynořil na dostatečně dlouhou dobu, aby se posádka vyprostila a odplula do svého nafukovacího člunu.

Další motor P-2123 v Norfolk & Suffolk Aviation Museum, hliníkové listy vrtule se opotřebovávají hůře po 35 letech na mořském dně a dalších 49 vystavených povětrnostním vlivům (Rob Spray)

Posádka letadla, která přežila příkop – a nášlapné miny na pláži – byli seržant Jimmy Mandale, seržant Harry Logan, kanadský pilot David Romans a kanadský kolega, navigátor Donald Stewart.

Geoff Mandale, jehož otec seržant Jimmy Mandale byl zadním střelcem, měl stále letový deník letadla a mluvil s BBC. Na záběrech z vraku poznamenal: „Odvedl opravdu dobrou práci, ten potápěč – musím mu poděkovat.“

Řekl, že jeho otec měl štěstí, když absolvoval 47 misí, aniž by viděl nepřátelské letadlo, na které by střílel. Přežil válku a zemřel ve věku 63 let.

Letecký historik Bob Collis z muzea popsal Hampden jako „z velké části zapomenuté letadlo – bylo postaveno přes 1,000 a zbyly jen tři příklady“.

