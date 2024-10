Potápěčský tým vyřeší záhadu Dorset Pin Wreck

Po 34 let od chvíle, kdy bylo objeveno potápěči, bylo plavidlo potopené u pobřeží Dorsetu označováno pouze jako „Pin Wreck“ – ale nyní byla záhadná loď o hloubce 27 m identifikována jako kotvící zapalovač admirality postavený v roce 1866. a prohrál o 37 let později.

1990metrová dřevěná loď s kovovým opláštěním, objevená u St Albans Head jihozápadně od Swanage v roce 24, byla pojmenována po stovkách žlutých kovových šroubů, které ji obklopovaly na mořském dně. Vrak obsahoval parou poháněný kotel s kotlem na zádi spolu s kotvícími bójemi admirality, řetězem a kotvami.

St Alban's Head (Bermicourt)

Tým z Bournemouth University námořní archeologie na hlavolamu pracuje od roku 2019 poté, co mu v 1990. letech minulého století ukázal předměty, které z místa získal potápěč Nigel Bryant. Ty zahrnovaly kladkový blok připojený ke keramickému fragmentu označenému „Portsmouth Dockyard“.

Poté, co vrak sami potopili, archeologové usoudili, že se pravděpodobně jedná o kotvící zapalovač, plavidlo, které by bylo taženo remorkérem.

Naviják s kolem pod ním (BU Maritime Archaeology)

Kotel, který poháněl vřeteno (BU Maritime Archaeology)

"Tyto kotvící zapalovače byly navrženy admiralitou, aby položily a zakryly těžká kotviště potřebná k podpoře měnícího se námořnictva 19. století," říká tým. "Byly také používány při záchraně a v počátcích potápění, což je zvýrazněno potápěčskou botou nalezenou na místě v 1990. letech XNUMX. století a současnými snímky záchrany lodí."

Kotva (BU námořní archeologie)

V Národním archivu tým našel plány dvou identických zapalovačů Portsmouth Dockyard Yard Craft pojmenovaných YC5 a YC8 to vypadalo, že to sedí – ale nenašli žádný záznam o tom, že by se ztratili.

Nyní však našli zprávu v Přepravní věstník z 11. září 1903, kdy se u St Albans Head potopil za drsného počasí kotvící zapalovač při tažení z Portsmouthu do Portlandu. Všech 30 mužů na palubě bylo bezpečně převedeno na remorkér.

Další archivovaná reference potvrdila, že ztracený zapalovač je YC8, o kterém se předpokládá, že byl použit k záchraně HMS Eurydice u Isle of Wight v roce 1878. Ztráta korvety byla v té době jednou z nejhorších britských námořních katastrof v době míru.

Později byl nalezen záznam o ztrátě YC8's přepravní zařízení ze St Alban's Head v září 1903.

Potápění kolem Pin Wreck, nyní identifikovaného jako YC8 (BU Maritime Archaeology)

Archeologové požádali YC8 být označen za chráněné území. "Toto je vzácný příklad typu servisního plavidla, které bylo nezbytné pro zachování provozu britských přístavů v 19. století, takže je životně důležité, abychom ho zachovali," řekl vedoucí týmu prof Dave Parham z Bournemouth University Maritime Archaeology.

"Jeho identita zůstávala záhadou po tři desetiletí, ale to, co jsme pozorovali při našem ponoru, znamenalo, že jsme mohli najít stopy, které by mohly odhalit tajemství vraku a pochopit, jak skončil na mořském dně." Materiály, ze kterých je plavidlo vyrobeno, naznačují vysoce kvalitní stavbu, možná spojenou s královskou loděnicí."

