Rozbité obavy o sbírku pokladů ztroskotaných lodí

V Cornwallu jsou vyjádřeny obavy z blížícího se prodeje Shipwreck Treasure Museum v Charlestownu, nemovitosti obsahující historickou sbírku památek z námořních a vraků, která zahrnuje mnoho amatérských nálezů potápěčů z let.

Nyní existují obavy, že by se nemuselo ukázat jako možné prodat muzeum jako fungující podnik, v takovém případě by mohla být unikátní sbírka rozbita.

„Je to smutné pro Charlestown na místní úrovni, ale je to smutné pro Cornwall jako celek, protože přicházíme o nádherné muzeum,“ řekla místní historička Elizabeth Daleová BBC a dodala, že ať se stane cokoliv, námořní artefakty darované místními skupinami a rodinami by se nemělo prodávat.

Muzeum obsahuje asi 7,000 XNUMX položek (SBC Property)

Části muzea jsou propojeny tunely (SBC Property)

Část výstavního prostoru Shackleton (SBC Property)

Muzeum sídlí v budově Merchants of Charlestown s výhledem na historický přístav Charlestown v St Austell a obsahuje přibližně 7,000 1.95 vystavených nebo ve skladu vystavených předmětů, z nichž všechny jsou zahrnuty v požadované ceně XNUMX milionu liber za vlastnictví nemovitosti.

Některé z exponátů pocházejí ze slavných vraků lodí, včetně Mary Rose, Titanic, Lusitania a královská Charta a jak se dalo očekávat, vše prý bylo deklarováno Receiver of Wreck nebo se na něj v roce 2002 vztahovala národní amnestie pro vraky.

Rozsáhlý komplex tunelů spojuje různé části muzea. V ceně je zahrnuta aktuální výstava Shackleton's Legacy Exhibition v koprodukci s Royal Geographic Society.

Rychlá prohlídka muzea (SBC Property)

K dispozici je také restaurace s barem pro 100 míst, obchody a zmrzlinová kavárna s sebou a kupující, který si přeje zachovat muzeum v chodu, může využít služeb jeho stávajících čtyř zaměstnanců na plný úvazek.

pohotovostní plány

Muzeum bylo založeno téměř před 50 lety a posledních devět let jej vlastní Sir Tim Smit, spoluzakladatel projektu Eden a majitel Lost Gardens of Heligan, který v současné době konsoliduje své firemní aktivity. .

O Smitovi je známo, že vytvořil pohotovostní plány pro případ, že by se ukázalo, že není možné prodat muzeum a jeho obsah jako fungující podnik – má v úmyslu v listopadu samostatně vydražit memorabilia z vraku lodi. Cornwall živě. Realitní makléř, který se zabývá prodejem, je Majetek SBC z Truro.

Mezitím Muzeum pokladů vraků zůstává otevřeno pro pracovní dny denně od 10 do 4 hodin. Vstupné (nezahrnuje Shackleton's Legacy) stojí 8.50 GBP (5 GBP pro osoby mladší 18 let).

