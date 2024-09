Ženy vnikají do potápěčských týmů NZ + korejského námořnictva

Ženské potápěčky se zároveň poprvé dostaly do novozélandského a jihokorejského námořnictva

Dvě ženy se připojují k mužům Královského novozélandského námořnictva (RNZN) je HMNZS Matataua pobřežní bojovou jednotkou jsou Able Diver Petra Dye-Hutchinson a Lt Bethany Ward, které absolvovaly kurz Defense Divers spolu s osmi muži na námořní základně Devonport v Aucklandu.

Pět měsíců výcvik zahrnuje vojenské potápěčské vybavení a techniku, protimínová opatření, údržbu pod vodou a opravy bitevních škod, demolice, likvidaci výbušné munice a vyhledávací techniky.

Ženy absolvovaly kurz již dříve, ale žádná z nich se nestala potápěčkou na plný úvazek.

„Význam úspěchů poručíka Warda a Able Diver Dye-Hutchinson je značný,“ řekl Cdr Trevor Leslie, HMNZS. Matatauavelící důstojník. "Ale nyní je to pro tyto dva potápěče jako obvykle, protože provádějí konsolidaci." výcvik a nasadit na operace se svými kolegy na HMNZS Matataua.“

Schopný potápěč Dye-Hutchinson, 28 let z Aucklandu, vstoupil do armády v roce 2015 a stal se záchranářem, ale po zahájení kurzu Defence Divers Course přešel k námořnictvu. „Nikdy předtím jsem se nepotápěla, ale v polovině kurzu jsem to prostě milovala,“ říká.

26letý poručík Ward původně z Plymouthu v Anglii sloužil v Royal Navy, než dokončil výměnu s RNZN jako strážce na HMNZS. Canterbury – výměna jedné základny Devonport za druhou.

poručík Bethany Ward poručík Jg Mun Hee-Woo (viz.níže) Schopná potápěčka Petra Dye-Hutchinson

„Od 16 let jsem chtěla být potápěčkou u námořnictva,“ říká. „Viděl jsem potápěče výcvik ve Spojeném království a zeptal se: 'Můžou to dívky dělat?' Říkali: ‚Jo, máme potápěčky‘.

„Máme dlouhé dny a dostáváme se do nepříjemných situací. Mnohdy nevíme, co bude dál, zejména pokud jde o změny přílivu a odlivu a počasí. Opravdu musíte jít s živly, ale líbí se mi, jak všestranný obchod je.

„Líbí se mi, že je to komunita lidí, kteří pracují na skutečně vysokých profesionálních standardech, rozmanitost každodenní práce a že je to fyzicky náročná.“

„Nejlepší na tom, když se naučíte něco, co je těžké, je, že se v tu chvíli cítíte jako dítě, pak najednou něco klapne a vy to máte správně,“ řekl Able Diver Dye-Hutchinson.

„Zejména pod vodou je to v týmu moment, kdy se to všechno sejde a vy řešíte problém. Pak se věci, které byly opravdu těžké, stanou druhou přirozeností.“

Průlom v Jižní Koreji

Poručík Jg Mun dovnitř výcvik

V Korejské republice mezitím námořní záchranná a záchranná jednotka (SSU) právě přijala svou první potápěčku. Armáda země aktivně usiluje o širší nasazení žen kvůli obavám z nízké porodnosti v zemi a v roce 2022 uvolnila svou dřívější politiku, aby jim umožnila připojit se k posádkám ponorek.

Po intenzivních 12 týdnech výcvik kurz, Lt Jg (mladší stupeň) Mun Hee-woo právě dokončil další kvalifikační kurz spolu s 63 dalšími studenty záchranného praporu Haenan a stal se vyšetřovatelem hlubinných ponorek, o kterém se předpokládá, že má sílu a dovednosti potřebné k provádění podvodních záchranných misí.

"Byla jsem si jistá, že dokážu dokončit trénink," řekla korejskému tisku. "Nemyslím si, že by někdo věděl, že jsem žena, pokud mu to někdo neřekl, protože jsem si ostříhal vlasy."

Poručík Jg Mun řekl, že problém pro ni zvýšil spíše věk než pohlaví – ve 27 letech byla o osm let starší než její nejmladší kolegyně, což podle ní ztěžovalo rychlé zotavení během fyzického tréninku.

První polovina kurzu je zaměřena na základní vytrvalost a plavecké schopnosti s přibližně sedmi hodinami praktického tréninku denně, včetně běhu do 9 km a gymnastiky.

Během třetího a čtvrtého týdne se očekává, že kandidáti uplavou 5.5 km v moři bez tepelné ochrany plus dalších 7.5 km s ploutve a maska ke zvýšení plavecké vytrvalosti a dovedností přežití na moři, proložené teorií záchrany a cvičeními.

Poručík Jg Mun: Výzvou byl věk, ne pohlaví

Ve druhé polovině kurzu si potápěči rozvíjejí svou výdrž běháním 10 km denně a fyzickými cvičeními spolu s operacemi RIB a potápěčským tréninkem. Týdny 8 až 11 se soustředí na potápění do vzdálenosti asi 40 m, plus dýchací techniky, nouzové úniky, osobní pomoc a nácvik vyhledávání.

Poručík Jg Mun vystudoval na vysoké škole tělesnou výchovu a námořní studia a před dvěma lety se připojil k námořnictvu, kde sloužil jako námořník na eskortní lodi. Daegu, poté jako plánovací manažer u Naval Education Command – ale vždy se snem stát se potápěčem. Na kurz se přihlásila letos v dubnu.

"Cítím se hrdá na to, že jsem členem záchranné čety s nejvyšší úrovní schopností námořní záchrany na světě," řekla. "Vždy se budu snažit chránit životy občanů a vojáků a přispívat k rozvoji námořních záchranných operací."

Její další výzvou je 14týdenní navazující kurz, který zahrnuje potápění do 90 m pomocí povrchově dodávaných systémů.

