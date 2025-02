Vyhrajte zájezd pro dva na Grenadu na GO Diving Show

Chcete vyhrát zájezd pro dvě osoby do karibského potápěčského ráje Grenada? – no, návštěvníci GO potápěčská show tento víkend mají šanci vyhrát tuto úžasnou cenu a jediné, co musí udělat, aby se zapojili, je zamířit do Stánek PureGrenada (860) si Stánek Aquanauts Grenada (410) na akci.

Na obou stáncích budou vystaveny soutěžní QR kódy – naskenujte je, abyste byli součástí a měli šanci vyhrát tento skvělý výlet, a zjistěte více od týmů PureGrenada a Aquanauts Grenada o ostrově, jeho lidech a potápění. Šťastní výherci budou informováni v týdnu po výstavě.

Tato báječná cena – laskavost Čistá Grenada, True Blue Bay Boutique Resort si Aquanauts Grenada – zahrnuje zpáteční lety v ekonomické třídě s British Airways, pobyt na sedm nocí v True Blue Bay Boutique Resort s možností noclehu se snídaní a potápěčský balíček s Aquanauts Grenada (bezplatný balíček deseti ponorů pro jednoho potápěče a sleva 50 % na balíček deseti ponorů pro potápěče dva).

Jeden z mnoha vodopádů, které na vás čekají na Grenadě

Vyhrajte zájezd pro dva na Grenadu na GO Diving Show 7

Grenada je jedním z potápěčských hotspotů v Karibiku s úžasnými scenériemi, historií a kulturou, které tomu odpovídají. S barevnými korálovými útesy, velkolepými vraky lodí, vzrušujícími ponory a jedinečným parkem podmořských soch – Grenada, Carriacou a Petite Martinique mají všechno. Vzhledem k tomu, že bylo objeveno více než 50 míst fascinujících podmořských zázraků, není divu, že ostrov přitahuje potápěče všech úrovní z celého světa – skutečný ráj potápěčů!

Vyhrajte zájezd pro dva na Grenadu na GO Diving Show 8

True Blue Bay Boutique Resort je 70hvězdičkový rodinný hotel ve městě St Georges. True Blue Bay, kterou vlastní a provozuje rodina Fielden, je ideální pro ty, kteří hledají autentický grenadský zážitek. Hotel je ideální pro ty, kteří se chtějí ponořit do samotné Grenady. Živý a přátelský Boutique Resort nabízí XNUMX pohodlných a příjemně zařízených pokojů.

Vyhrajte zájezd pro dva na Grenadu na GO Diving Show 9

Prozkoumejte „hlavní město vraků Karibiku“ se svou novou rodinou Aqua! Aquanauts Grenada je rodinný a ekologický potápěčský obchod, který se zaměřuje na bezpečnost a nezapomenutelné zážitky. S vraky, útesy a sochami k prozkoumání má Grenada skutečně něco pro každého potápěče. Aquanauts Grenada nabízí zdarma Nitrox 30% plus poměry ponorů 4:1 – 6:1 pro zajištění špičkového potápění.

Část sochy A World Adrift u Carriacou

Pozn.: Termíny výpadku – 30. června až 8. července 2025, 6. – 13. srpna 2025 a 15. prosince 2025 – 4. ledna 2026. Výjimky – pronájem vybavení, dodatečné ponory, upgrady a/nebo jiné vedlejší činnosti. Nabídka neplatí pro žádný jiný potápěčský balíček. Vstup je otevřen pro dospělé starší 25 let. Cena platí rok od data slosování.

Steve Backshall je hlavní postavou GO Diving Show

GO Diving Show

GO Diving Show – jediný spotřebitelský ponor a cestovat show ve Spojeném království – vrací se do NAEC Stoneleigh 1.–2. března 2025, právě včas na zahájení nové sezóny, a slibuje víkend plný interaktivního, vzdělávacího, inspirativního a zábavného obsahu.

Stejně jako hlavní scénu – tentokrát v čele s televizní hvězdou, autorem a dobrodruhem Stevem Backshallem, který se po několika letech vítá na GO Diving Show, spolu s NEEMO Aquanautem vycvičeným NASA a vedoucím vědeckého výzkumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a stálý oblíbenec Monty Halls, Dr Timmy Gambin, který bude diskutovat o bohatém námořním a válečném dědictví Malty, a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou hovořit o své nedávné expedici Buteng v Indonésii – jsou zde opět vyhrazené stage pro britské potápění, technické potápění, podvodní fotografie a inspirativní příběhy. Andy Torbet bude opět moderovat hlavní scénu a bude také prezentovat výzvy natáčení technického potápění pro televizní pořady. Seznam všech reproduktorů včetně časování naleznete zde.

Spolu s etapami je k dispozici řada interaktivních prvků – stále populárnější jeskyně, obří bazén pro potápění, pohlcující potápění s vrakem s technologií virtuální reality, workshopy se zadrženým dechem a nácviky, zóna mořské biologie a nově pro rok 2025 vaše šance vyzkoušet si mapování vraků s Nautical Archeology Society a jejich věčně roztroušenými turistickými loděmi. desky, výrobci, výcvik agentury, resorty, liveaboardy, potápěčská centra, maloobchodníci a mnoho dalšího.

V letošním roce také dochází k Soutěž NoTanx Zero2Hero v centru pozornosti. Tato soutěž, zaměřená na začínající freedivery, podstoupí prvních 12 kandidátů výcvik s Marcusem Greatwoodem a týmem NoTanx v Londýně koncem února. Poté bude pět vybraných finalistů soutěžit na GO Diving Show během březnového víkendu, včetně statického apnoe v bazénu, aby našli celkového vítěze, který získá týdenní výlet do Marsa Shagra Eco-Village, s dvorem Oonasdivers.

Vstupenky v předprodeji již k dispozici!

Kupte si svůj denní lístek již nyní £17.50 + rezervační poplatek a buďte připraveni na vzdělávací, vzrušující a inspirativní zážitek! Nebo s tolika řečníky během dvou dnů a se všemi interaktivními expozicemi a vystavovateli, které je třeba navštívit, proč si neudělat víkend a nekoupit si dvoudenní vstupenku na £25 + rezervační poplatek?

Denní vstupenka na pokladně o víkendu bude stát 25 liber, takže si rezervujte předem a ušetřete!

Ceny skupinových vstupenek pro 10+ osob jsou také k dispozici, pokud přijedete se svými členy centra/klubu.

Rezervace vstupenek na webu Go Diving Show.

A jako vždy je v ceně vstupenky zahrnuto parkování zdarma. A děti do 16 let mají vstup zdarma, takže vezměte děti s sebou na báječný rodinný den!