Jedinečné výzkumné plavidlo FLIP, určené k sešrotování, se připojilo k DEEP

R/P FLIP (Floating Instrument Platform), průkopnické výzkumné plavidlo provozované více než 50 let Úřadem námořního výzkumu amerického námořnictva a oceánografickým institutem Scripps, bylo vyřazeno z provozu v srpnu 2023 a odtaženo do Mexika k sešrotování.

Zpráva o blížícím se zničení FLIPu se donesla k zakladateli DEEP, podmořské designérské firmy vyvíjející další generaci podmořských lidských obydlí, a během 48 hodin byl tým zašifrován a byl na cestě do Mexika, aby zachytil FLIP, než bude zničen.

„Směr od našeho zakladatele byl zcela jasný,“ říká Giulio Maresca, nový kapitán FLIP: „Zachraňte ji. Bez ní se nevracej."

Tato pozoruhodná platforma, známá svým jedinečným designem, se může „překlopit“ z horizontální polohy do vertikální. Schopnost 108 metrů dlouhého plavidla měnit orientaci z vodorovné na svislou mu poskytla stabilitu i v bouřlivých mořích, což umožnilo studovat oceánografické jevy, jako je šíření zvuku, dynamika vln a mořský život. otevřená voda.

FLIP, který byl původně uveden do provozu v roce 1962, sehrál klíčovou roli při prosazování vědeckého porozumění oceánu, zejména v akustice a hydrodynamice, a jeho příspěvky k oceánografii zůstávají velmi významné, protože umožnily desetiletí průkopnického výzkumu v námořní vědě.

Vyřazení z provozu v roce 2023 znamenalo konec éry této ikonické platformy, která se stala symbolem inovativního mořského výzkumu. Ale, aniž by to svět dosud tušil, to neměl být konec a ona je nyní nejnovějším plavidlem, které se připojilo k dobrodružství DEEP.

Od té doby, co byla zachráněna ze vrakoviště, se zachráněná plošina dostala z Mexika přes Panamský průplav a přes Atlantik do Středozemního moře, kde bude během příštích 12-18 měsíců ve Francii znovu vybavena a modernizována.

Kristen Tertoole, generální ředitelka společnosti DEEP, řekla: „FLIP je ikonická výzkumná platforma – kdokoli z komunit námořního výzkumu nebo inženýrství o ní ví a mnoho z nich má válečný příběh nebo dva. Jsme neuvěřitelně hrdí, že můžeme potvrdit příchod FLIPu do evropských vod.

„FLIP pochází z doby odvážného inženýrství a optimismu pro naši budoucnost a naše oceány, étos DEEP sdílí a snaží se jej ztělesňovat. Naše poslání je možná stejně odvážné: učinit lidi vodními tím, že umožníme našemu druhu žít, pracovat a prosperovat pod vodou.

„FLIP bude hrát klíčovou roli ve flotile DEEP, poskytne jedinečnou platformu pro výzkum oceánů a bude schopen podporovat rozmístění stanovišť DEEP Sentinel jako součást naší rozšířené výzkumné sítě.

"Těšíme se, že oznámíme její opětovné spuštění na začátku roku 2026, a jsem nadšený, že mohu potvrdit, že mnoho oceánografických a výzkumných skupin je již v kontaktu, aby zajistili přístup."

Přestavba FLIPu se má uskutečnit v MB92, renomované loděnici se zařízeními v Barceloně ve Španělsku a v La Ciotat ve Francii. „Reputace MB92 pro špičkovou technologii, inovace a závazek k udržitelnosti z něj udělala jasnou volbu pro tento nepochybně velmi neobvyklý projekt,“ říká Maresca.

Výkonný ředitel MB92 Group Rob Papworth řekl: „Kompletní modernizace FLIPu, abychom lépe pochopili oceán, je to, co je v naší DNA. MB92 je mimořádně hrdý na to, že je zapojen do tohoto historického projektu.“

Dr Tom Drake, Office of Naval Research, komentoval: „Jsem potěšen rozhodnutím společnosti DEEP revitalizovat a modernizovat R/P FLIP, jedinečnou výzkumnou platformu, která po léta sloužila ONR mimořádně dobře. Tato modernizační iniciativa významně rozšíří její schopnosti v oblasti vědy o oceánech, pozorování a průzkumu a vdechne nový život plavidlu, které bylo pro naši misi životně důležité. Těšíme se na úzkou spolupráci s DEEP, abychom pokračovali v hrdé tradici excelence amerického námořnictva v provozu FLIP.“

Fotografie kredit: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego