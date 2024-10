SSI jmenuje 9 potápěčů, aby to rozšířili

Trénink Agentura SSI (Scuba Schools International) spustila svůj vlastní program „Global Ambassador“, který zahrnuje devět individuálních potápěčů, o nichž říká, že představují „vrchol odbornosti“ v potápění, freedivingu, rozšířeném dosahu a dalších specialitách.

Iniciativa navazuje na to, co říká SSI, byl úspěšný pilotní rok s počáteční skupinou ambasadorů, roamingových potápěčských profesionálů Andi Cross, manžel Adam Moore a Marla Tomorugová, kteří provádějí projekt, který nazývají Expedice Edges of Earth.

Původně šestičlenná skupina prý během roku procestovala asi 30 zemí, aby se podělila o příběhy jednotlivců a komunit „oddaných ochraně křehkých podvodních ekosystémů“ a navázala kontakt s dalšími potenciálními velvyslanci.

Adam Moore, Andi Cross a Marla Tomalug

„Bylo nám ctí zastupovat SSI v uplynulém roce a setkávat se s výjimečnými potápěči po celém světě,“ říká vedoucí expedice Andi Cross. "Nyní je čas představit další neuvěřitelné osobnosti oddané věci."

v 2023 SSI jménem Kříž za své vůbec první „Ambassador Partnership“, pouhé čtyři měsíce poté, co přešla, aby se kvalifikovala jako SSI divemaster. „Skutečně jsme si užili práci s těmito profesionály, všechny spojilo úsilí SSI pomoci vytvořit nejlepší profesionály na světě,“ říká o nových přírůstcích.

Naw Ruth z Indie

Cílem programu je povzbudit potenciální potápěče, aby trénovali s SSI, a to zdůrazněním řady podvodních aktivit dostupných na jeho potápěčská centraa inspirovat stávající potápěče, aby si neustále rozšiřovali své znalosti a postupovali na profesionální úroveň. Je také určen k zesílení SSI Modré oceány ochranářská iniciativa.

Jedno výcvik agentura popisuje svých devět ambasadorů jako začínající influencery, profesionální potápěče a vypravěče příběhů, vybrané na základě oddanosti osvědčeným postupům v potápění, ochraně oceánů a budování komunity.

Adam Janikowski z Hong Kongu

Amanda Hornová z Kanady

Spojení Cross, Moore a Tomorug jsou Amanda Hornová (Kanada), Adam Janikowski (Hongkong), Miranda Bowmanová (Mexiko), Golshid Delavartorbehbar (Írán / Austrálie), Ne, Ruth (Indie) a Marco Mancini (Itálie).

Také na Divernetu: Global-tour diver je prvním velvyslancem SSI/Mares, Spuštění SSI Explorers pro juniorské potápěče, SSI spolupracuje s Virtual Divers International