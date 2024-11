RAID doplní nitrox & deco chybějící odkazy

Dive RAID International představil dva nové kurzy určené k překlenutí mezer mezi technickými a rekreačními programy – Nitrox Plus a Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus Kurz je určen pro rekreační potápěče, kteří si chtějí prodloužit svůj čas pod vodou a získat přehled o technickém potápění, aniž by museli výrazně investovat do nové sady, říká RAID. Zabývá se používáním dvou lahví (jednostupňový plus) k zajištění bezpečnosti plynu navíc až do rekreačního limitu 40 m a učením se nejúčinnějšímu způsobu, jak jej nastavit a používat.

Kurz se zaměřuje na použití nitroxu pro ponory s maximálními bezpečnostními zastávkami 10 minut a zahrnuje konzervativní faktor gradientu.

Dekompresní potápěč je navržen jako „měkký úvod“ do stupňovitého dekompresního potápění s použitím sidemountu nebo twinsetu a umožňuje ponory do 40 m pomocí tří válců, z nichž dva nesou spodní plyn a jeden s dekompresním plynem mezi 50 a 100 % kyslíku. Kurz lze kombinovat s tréninkem RAID sidemount nebo twinset.

Studenti musí být zkušení potápěči na otevřené vodě ve věku 18 nebo více let s 30/25 hodinami nebo více pod vodou se specialitami Deep, Nitrox (nebo Nitrox Plus) a Explorer 30 nebo Advanced 35. Kurz mohou vést instruktoři RAID Deco 40 nebo vyšší.

Očekává se, že studenti absolvují alespoň jeden ponor v uzavřené vodě a minimálně čtyři výcvikové ponory na volné vodě v průběhu alespoň tří hodin. Jeden nebo více z nich musí být dekompresní ponor.

Bezplatné certifikáty reakce na nouzové situace

Pro své trenéry mezitím RAID nabízí bezplatnou certifikaci Instruktor první pomoci a Instruktor poskytovatele kyslíku, pokud požádají do konce dubna 2025.

Cílem je „mít dobře vyškolené poskytovatele první pomoci a kyslíku přítomné při každém ponoru, na každém místě a po celém světě“, říká agentura – díky tomu je potápění „o něco bezpečnější“.

Do konce roku 2025 je záměrem, aby všichni vedoucí profesionálové RAID byli držiteli obou certifikací. Pro stávající instruktory RAID, kteří je ještě nezískali, zpřístupňuje kredity zdarma do konce dubna, poté za ně budou muset kandidáti zaplatit ekvivalent 50 USD.

