Grant rozšiřuje rozsah výcviku potápěčského klubu Manx

Nejstarší potápěčský klub na Isle of Man získal grant v loterii, aby mohl trénovat více nových potápěčů – a doufá, že sníží věkové rozmezí jeho příjemců.

„Bylo by skvělé vidět více mladých lidí, kteří se chtějí naučit potápět,“ říká předseda klubu Leigh Morris, který napsal žádost o financování, která byla právě schválena organizací Manx Lottery Trust.

Sub-Aqua Club Isle of Man (IOMSAC), nyní v 66. roce, získala od trustu 2,500 XNUMX liber, aby mohla nabízet bezplatný bazén výcvik na osm mladých lidí během příštích dvou zim.

"Naším cílem je trénovat mladé lidi, aby dosáhli kvalifikace Ocean Diver, a máme dva cvičence, kteří právě začali," řekl Morris. Divernet. Dodatečná hotovost pokryje náklady na dodání potápěčské výstroje ve vhodném rozsahu velikostí a také na pronájem bazénových zařízení pro extra sezení.

IOMSAC je také jednou z nejstarších britských poboček Sub-Aqua Club (BSAC 76), která byla zahájena v roce 1959 zaměstnanci v nyní zavřené Port Erin Marine Field Research Station. Ostrov Man je závislý na britské koruně a „jediný celý národ na světě, který je biosférou UNESCO“, říká Morris.

Klub má asi 50 členů, z toho v současnosti asi tucet cvičenců. Potápí se většinu týdnů v závislosti na počasí a má dvě RIB, která jsou kvůli flexibilitě držena na různých stranách ostrova, i když členové mohou také využít hardboat provozovaný jediným potápěčským obchodem Discover Diving na Isle of Man.

Bazén výcvik se provádí na King William's College a na otevřené vodě výcvik hlavně z přístavního mola Port Erin,

Leigh Morrisová odrážela mořský život ostrova Man fotografování příležitosti jako držitel ocenění Splash In Biosphere Biodiversity letos v červenci.

Morris pracuje pro Manx Wildlife Trust, stejně jako sekretářka klubu Dr Lara Howe, námořní důstojnice trustu a IoM Seasearch koordinátor, zatímco potápěčský důstojník John Kermode je státním příslušníkem BSAC Instruktor.

Kromě toho druhu atrakce podmořského života, které ostrov nabízí Biosféra UNESCO klub má přístup k vrakům lodí v různých hloubkách a vlastní to, co popisuje jako „jeden z nejhistoričtějších vraků na Britských ostrovech“ – HM Šalupa Dostihový kůň, která se potopila v roce 1822 a přesně o 200 let později byla klubem znovu objevena.

Loni byla na vraku objevena tři děla. „Potápíme lokalitu pravidelně a při každém ponoru nacházíme nové artefakty,“ říká Morris. Dalším projektem tohoto proaktivního klubu v reakci na žádost zvenčí je soustředění ponorů kolem majáku Douglas při hledání ztraceného historického vybavení lamp.

