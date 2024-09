Rodina a přátelé cílení na doporučení PADI

„Potápění mi umožňuje objevovat krásy oceánu a rád bych se o to podělil se svým partnerem Bradym,“ říká PADI AmbassaDiver Kayleigh Sloweyová z Velké Británie, mluví o výcvik nová agentura „Seek Adventure. Náborový program Save the Ocean Together“.

"Vyrůstal na vnitrozemí, bez moře v jeho životě, a ne vždy měl zájem o chladnější vody." Ale poté, co se přestěhoval do Cornwallu, našel lásku k oceánu prostřednictvím surfování a šnorchlování.

„Nyní je jeho certifikace dalším krokem, protože nám to otevírá zcela nový podmořský svět, který můžeme společně prozkoumat. Nemůžu se dočkat, až Brady zažije kouzlo pod hladinou jako PADI potápěč.“

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: 'Získání certifikace Brady je dalším krokem.'

PADI vybízí potápěče, aby najímali přátele a rodinné příslušníky jako své potápěčské kamarády pomocí své nové kampaně „získávání potápěčů“, motivačního programu, který umožňuje potápěčům PADI na jakékoli úrovni poslat odkaz na PADI s 15% slevou. open Water eLearningový kurz prostřednictvím jejich PADI účtu.

Pomocí odkazu nový rekrut zase odemkne 30denní zkušební verzi do klubu PADI pro potápěče, který nabídku rozeslal. Členství v klubu stojí 50 USD ročně a nabízí přístup ke slevám na eLearningové programy PADI a certifikační karty, bezplatný program ReActivate a předplatné k digitální verze PADI Potápění obchody.

„PADI do této kampaně hodně investuje a podporujeme naši komunitu potápěčů, potápěčských profesionálů a potápěčských center a středisek, aby udělali totéž,“ říká Valette Wirth, hlavní značka a členská ředitelka PADI Worldwide.

'Glorified omluva'

Auto výcvik agentura provozuje čtyři minikampaně v souvislosti s programem doporučení, které se zaměřují na hlavní důvody pro učení se potápění, kterými jsou podle ní wellness, spojení, vzdělání a účel.

Program nabízí profesionálům PADI další pobídku k prodeji více kurzů vložením do PADI Master Scuba Diver Challenge a nabídnout studentům MSD možnost vyhrát potápěčský výlet na Maledivy.

India Black: „Rád bych odkázal každého, kdo se trochu bojí oceánu“

„Existuje tolik různých důvodů, proč se rád potápím,“ říká další britský PADI AmbassaDiver, Indie černá. „Zjistil jsem, že je to způsob, jak se uzemnit, blíže se spojit s přírodou, lépe porozumět podmořskému světu a je to skvělé cvičení všímavosti... ale ve skutečnosti je to pro mě oslavovaná výmluva, že mohu strávit den venku na oceánu a pozorovat můj oblíbený mořský život a předstírání, že jsem mořská panna.

„Rád bych odkázal každého, kdo se trochu bojí oceánu. Mluvil jsem s tolika lidmi, kteří říkali, jak potápění úplně změnilo jejich pohled na vodu, a myslím si, že je to prostě takové léčivé místo, kam si každý zaslouží přístup.

„Přesto řeknu své mámě Katie! Trochu váhá, ale myslím, že by bylo skvělé, kdyby to zkusila!“ Zjistěte více o PADI Pozvěte přítele kampaně.

