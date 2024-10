BSAC zahajuje kurz Adventure Diver

British Sub-Aqua Club (BSAC) zavedl to, co popisuje jako vylepšený zážitek z pokusného potápění pro potenciální nové členy tím, že do samotného ponoru přidal dva moduly eLearning.

Jako „komplexnější ochutnávač potápění“ říká, že Adventure Diver je pro její pobočky a potápěčská centra způsob, jak rychle nasměrovat nadšené pokusné potápěče do programů Discovery Diver nebo Ocean Diver.

Dokončení dvou teoretických modulů, Úvod do objevování a Ocean Diver & Adapting to The Underwater World, znamená, že se započítávají do formálního BSAC stážisty. výcvik pokud se rozhodnou pokročit do 12 měsíců.

Získají také roční členství v BSAC a a digitální předplatné členům obchody jako součást balíčku Adventure Diver.

(Seamus Kirby / BSAC)

Dobrodružní potápěči se mohou rozhodnout pokračovat ve svém výcvik s doplňkovým balíčkem Discovery Diver nebo Ocean Diver, který jim po dokončení poskytne potápěčskou kvalifikaci.

„Jedná se o všestranný degustační kurz, který mohou využít jak kluby BSAC, tak centra, aby pomohly zvýšit míru konverze z pokusného potápěče na cvičícího,“ říká vedoucí potápění a výcvik Sophie Hepstonstallová.

„Díky svému modulárnímu formátu je Adventure Diver také skvělým způsobem, jak zapojit skupiny mládeže, jako jsou Scouts nebo Cadet Forces, do BSAC potápěče. výcvik a přivést do klubu další generaci potápěčů.“

dobrodružný potápěč je otevřená pro každého od 10 let a stojí 60 liber.

