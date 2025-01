Solomon Airlines spouští první trans-tasmanskou trasu

at 5: 21 am

Lety Solomon Airlines začínají 21. února 2025 Auckland-Brisbane od 238 NZD $ jednosměrně, 513 NZD $ zpáteční

Solomon Airlines slaví první Trans-Tasman let z Aucklandu do Brisbane.

„Spouštěcí tarify Solomon Airlines Auckland-Brisbane“ od 238 NZD $ jedním způsobem a 513 NZD vratky (včetně daní). Akční tarify jsou nejnižšími tarify leteckých společností, které jsou v současnosti dostupné mezi Novým Zélandem a Austrálií.

Solomon Airlines poletí z Aucklandu do Brisbane letadlem Airbus A320 s 12 místy v business třídě.

Konfigurace 2 x 2 a 138 sedadel v ekonomické třídě v konfiguraci 3 x 3. Doba letu je 3 hodiny a 45 minut.



„Spouštěcí tarify Solomon Airlines Auckland-Brisbane“ jsou v prodeji do vyprodání a zahrnují:

Letecká společnost s kompletním servisem, chutná jídla, občerstvení, nápoje, vynikající služby za letu

Velkorysý povolený limit odbavených zavazadel* 30 kg na osobu Economy, 40 kg Business Class

Maximální povolená hmotnost kabinových zavazadel je 7 kg v ekonomické třídě a 10 kg v business třídě

Let IE 725 bude v provozu v pátek s odletem z Aucklandu v 6.30:07.15 s příletem do Brisbane v XNUMX:XNUMX, aby byl umožněn celý pracovní den nebo transfery do jiných australských destinací nebo dále na Šalamounovy ostrovy

Ve stejný den spojení do Honiary a Mundy, brány do předních turistických destinací v provinciích Western a Isabel

Skvělá příležitost vyzkoušet místní tichomořskou leteckou společnost, oblíbeného národního vlajkového dopravce Šalamounových ostrovů

*Na členy Belama Plus a plně flexibilní tarify se vztahují další povolená zavazadla

Společnost Solomon Airlines uvedla, že nová trasa je důležitým prvkem nového mezinárodního letového řádu této letecké společnosti.



„Jsme nadšeni, že můžeme zahájit naše první lety Trans-Tasman, které Kiwi nabízejí novou leteckou společnost přímo do Brisbane a těm, kteří cestují na Šalamounovy ostrovy, pohodlné spojení přes Brisbane ve stejný den do našich mezinárodních bran Honiara a Munda,“ řekl John Wopereis. , Commercial Manager ve společnosti Solomon Airlines.



„Lety Auckland-Brisbane v obou směrech jsou načasovány tak, aby poskytovaly skvělé spojení a usnadnily a zlevnily cestování obchodním i rekreačním cestujícím, stejně jako pracovníkům RSE a VFR provozu – těm, kteří navštěvují přátele a rodinu v Austrálii, na Novém Zélandu a na Šalamounových ostrovech. “ řekl.



„Přestože očekáváme, že mnozí budou využívat let pro cestování z bodu do bodu mezi Aucklandem a Brisbane, tato služba se také hladce propojí s našimi lety z Brisbane do Mundy a Honiary, což umožňuje cestovat ve stejný den z Nového Zélandu přes Brisbane na některé ze Šalamounových ostrovů. přední turistické destinace v provinciích Western a Isabel,“ dodal.

„Tato trasa je součástí našeho rozšířeného mezinárodního jízdního řádu, jehož cílem je zlepšit regionální konektivitu, zlepšit provozní efektivitu a zajistit plynulé cestování pro cestující a náklad,“ řekl Wopereis.

Další informace viz flysolomons.com nebo nás sledujte pro nejnovější aktualizace Solomon Airlines, Facebook Společnost SolomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn