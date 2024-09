Pozorování mola mola v Rudém moři přináší místní zprávy

Damian Groves z Dobrodružství potápění se nedávno vydal na nezapomenutelnou cestu na palubě lodi Císařská elita, po trase Famous Five v Rudém moři, a byl ohromen ne jedním, ale hned dvěma pozorováními mola mola neboli měsíčníka – vzácného návštěvníka egyptských vod.

Výlet začal neuvěřitelnou dávkou štěstí – během prvního i druhého ponoru se ke skupině ne jednou, ale hned dvakrát připojil hravý lusk delfínů. Tyto těsné interakce zanechaly hosty okouzlené a připravily půdu pro mimořádný týden.

Dále tým prozkoumal živé útesy Ras Mohammed a legendární vraky Thistlegorm a Giannis D., ale skutečné vzrušení se rozvinulo na Brother Islands. Při svém prvním ponoru na jižní plošině narazili na obvyklé zvídavé oceánské žraloky bělocípé. Když se však blížili k čistící stanici pro žraloky šedé, Damian si všiml, že se blíží něco masivního. Zpočátku se snažil rozeznat tvar, ale brzy zjistil, že to není jedna, ale dvě obří slunečnice neboli mola mola. Tato vzácná a majestátní stvoření se přiblížila a poskytla celé skupině neuvěřitelné setkání.

Watch Damian's video capture of the two mola mola

Dobrodružství eskalovalo na ostrově Big Brother Island, kde těsně pod hladinou kroužil zvědavý žralok bělocípý, když se potápěči připravovali na ponor do hlubin. Půvabná, ale impozantní přítomnost žraloka způsobila vzrušující vstup, když tým vklouzl do vody. Klesající směrem k vraku Numidia, setkali se s nedotčenou viditelností, což umožnilo detailní průzkum strašidelně krásných pozůstatků lodi.

Just as the group was finishing their dive, Damian spotted a familiar shape emerging from the deep blue. To his amazement, it was the same two sunfish from earlier, now hovering at a cleaning station. These ocean giants, with their peculiar disk-like bodies and massive ploutve spanning nearly three metres, glided effortlessly through the water. Each weighed an estimated 500kg, their size and proximity dwarfing everything around them. The group watched in awe as cleanerfish attended to the sunfish, creating a mesmerizing and rare underwater spectacle that left everyone spellbound. Having encountered sunfish before, this experience was unparalleled – he had never seen such colossal specimens, especially in the clear waters of the Red Sea.

Cesta dospěla do dechberoucího finále v Las Toronbi, kde skupinu čekalo vzácné a nezapomenutelné setkání – klidné desetiminutové plavání s půvabným dugongem. Dugong klouzal křišťálově čistými vodami a pohyboval se bez námahy, jeho velká, jemná podoba se prodírala klidným mořem. Když potápěči plavali vedle, žasli nad jeho pomalými, rozvážnými pohyby a pocitem klidu, který vyzařoval. Měkké sluneční světlo pronikající přes vodu osvětlovalo dugongovu hladkou kůži a dodávalo té chvíli téměř nadpozemskou krásu. Toto intimní setkání bylo perfektním způsobem, jak uzavřít mimořádný týden potápění v Rudém moři a zanechat každému potápěči vzpomínky na magii pod vlnami.

Pozorování mola mola bylo tak vzácnou událostí, že se o něm v Hurghadě dokonce objevily zprávy!