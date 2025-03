Želví tanec – a co to znamená

Každý potápěč, který by mohl být svědkem toho, jak se mořská želva divoce točí ve vodě, sleduje instinktivní „tanec“, jak se zvíře snaží orientovat podle zemského magnetického pole.

Vědci z University of North Carolina (UNC) v Chapel Hill právě zveřejnili to, co považují za průlomovou studii o tom, jak želvy navigují.

Bioložka a hlavní autorka studie Kayla Goforth, nedávná doktorandka UNC, přišla s hypotézou týkající se schopnosti želv opakovaně se vracet na stejná místa krmení, i kdyby to znamenalo plavat přes polovinu Země.

"Kayla začala uvažovat, zda bychom mohli přimět želvy, aby spojily magnetický podpis geografické oblasti s jídlem - a proto předvedly toto želví taneční chování," řekl profesor Kenneth Lohmann, který se svou ženou Catherine vede laboratoř Lohmann na biologickém oddělení.

"Opravdu se v tom ujala vedení," řekl o Goforthově experimentu, aby ověřil hypotézu. "Ze začátku jsem si nebyl vůbec jistý, jestli to bude fungovat, ale byli jsme rádi, že to zkusila - a dopadlo to pozoruhodně dobře."

Nově vylíhnutá želva obecná (Ken Lohmann / Biologické oddělení UNC)

Tým kondicionoval zajaté želvy na určitá magnetická pole replikací polí z různých oceánských míst, přičemž na některých místech želvy opakovaně krmil, ale na jiných ne.

Když byli později vystaveni polím, na kterých byli předtím krmeni, jejich divoké „chování želví při tanci“ naznačovalo, že spojovali magnetický podpis s jídlem.

Když byly želvy vzrušeny známým magnetickým podpisem, zvedly hlavu z vody, otevřely ústa, plácly ploutvemi a někdy se otáčely v kruzích.

Podle Goforthova týmu používají svůj „magnetický smysl pro mapu“, ale mají také „smysl magnetického kompasu“, který jim umožňuje pohybovat se určitými směry.

Smysl mapy nebo kompasu?

Ve spolupráci s oddělením fyziky a astronomie UNC zkoumal tým účinky vysokofrekvenčních oscilujících magnetických polí na magnetické smysly želv. Byli překvapeni, když zjistili, že ačkoli pole neměla žádný vliv na vnímání mapy, narušila by schopnost želv používat kompas a orientovat se.

Mládě v postroji ve věci vědy (Ken Lohmann / Biologické oddělení UNC)

"Naznačovalo to, že existují dva různé mechanismy pro magnetickou mapu a kompas a mohly se vyvinout odděleně," řekl Goforth.

Nyní pokračuje v postdoktorandském výzkumu na Texas A&M University, aby tyto procesy dále prozkoumala, i když nyní používá spíše motýly monarchy než želvy.

„Víme, že pro vizuální smysl máte oči; pro čich máte nos; a pro sluch máte uši, ale pro magnetický smysl nebyl identifikován žádný takový receptor a mechanismus zůstává neznámý,“ říká Goforth.

Studie byl právě zveřejněn in Příroda.

