Růžoví seafani se poprvé rozmnožili ve Velké Británii

Naděje v budoucnost růžového mořského fanouška, gorgonie známého potápěčům v jihozápadní Anglii a jižním Walesu, posílila zpráva, že byl poprvé chován v Británii.

Výkonu bylo dosaženo v a Projekt Coral laboratorní akvárium v ​​Horniman Museum & Gardens v jižním Londýně, kde se vyskytují původní druhy korálů mírného pásma Eunicella verrucosa se prý dobře množí.

Růžoví mořští fauni – kteří se také mohou jevit jako bílí nebo oranžoví – se nacházejí v pobřežních vodách od západního Irska a jihozápadní Británie až po pobřeží západní Afriky a Středozemního moře, ale jsou považováni za ohrožené ve Spojeném království a na Červeném seznamu IUCN po celém světě. .

Obývají vody mezi 10 a 50 m hluboké až na sever Pembrokeshire a až na východ jako Portland Bill a jsou běžné v částech jižního Devonu a Cornwallu, na ostrovech Scilly a Lundy. Vyskytují se také na jižním a západním pobřeží Irska, i když jsou běžné pouze v zálivech Galway a Donegal.

Vydání růžového seafan egg (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Potápěči z Univerzita Exeter sbíral korály pro projekt tření z vraku u Teignmouth v jižním Devonu v rámci výzkumu doktorandky Kaily Wheatley Kornblumové Eunicella verrucosa reprodukce.

"Je naprosto neuvěřitelné být svědkem vyhánění vajíček a plavání larev," řekl Kornblum. „Jedná se o převratný úspěch a nabízí nám dlouho očekávanou příležitost rozšířit naše znalosti o mírném rozmnožování korálů, zejména vývoji larev a osídlení, což jsou klíčové oblasti zdůrazněné předchozí prací naší skupiny, ale dosud nepozorované.

"Toto je velký krok v našem chápání druhů a zachování růžového mořského fanouška."

Eunicella verrucosa kolonie se bohatě větví a rostou do výšky 25-50 cm v pravém úhlu k převládajícím proudům. Růst je však uvolněným tempem 1 cm za rok.

Ve Spojeném království jsou korály chráněny podle zákona o přírodě a venkově z roku 1981 a jako „vlastnost ochrany důležité“ pro ně mohou být vymezeny zóny ochrany mořského prostředí (MCZ).

Dozorci Kornblumova PhD jsou profesor z Exeteru Jamie Stevens a Dr. Jamie Craggs, hlavní kurátor akvárií na Horniman a vedoucí vědec projektu Coral. "Je to poprvé, co byl tento druh vypuštěn a chován ve Spojeném království, a je to velký krok vpřed v ochraně tohoto druhu," řekl Craggs. "Je úžasné vidět, jak se larvy nyní začínají usazovat a vyrůstají v mladé mořské ryby."

Uvádí se, že růžové mořské mořáky loni úspěšně odchovalo v Portugalsku lisabonské oceanárium.

Také na Divernetu: CORAL CRASH: LZE ZACHRÁNIT NAŠE Útesy?, FARMÁŘI KORÁLŮ PŘEVÁDĚJÍCÍ BUDOUCNOST, VĚDCI OBJEVUJÍ TEPLNĚ ODOLNÉ KORÁLY SKRYTÉ NA POHLED, CO BUDE TŘEBA KORÁLŮ PŘEŽÍT?, KORÁLOVÁ DNA ODHALÍ, KDO JE TÁTA