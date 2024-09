Navy vypouští 6 obnovených želv na Azorech

Královské námořnictvo vrátilo do teplých vod Atlantiku šest vzácných želv obecných, kterým se vrátilo zdraví poté, co byly asi před 20 měsíci vyplaveny ve stavu „otřeseném chladem“ na britské břehy.

Posádka hlídkové lodi HMS Medway pustila je z Azorských ostrovů, když byla na cestě z Plymouthu do Karibiku, aby podpořila mezinárodní operace proti pašování drog a pomohla ostrovním komunitám zasaženým hurikánem.

V prvních měsících roku 2023 Divernet hlásila povodeň želvy šokované chladem uvízl ve Velké Británii. Bylo to tehdy, když bylo půl tuctu mláďat smeteno z karibského nebo východního pobřeží USA silnými větry a atlantickými proudy. Byli by zemřeli, kdyby nebyli umyti a zachráněni.

Detailní záběr jedné z želv (Royal Navy)

Pět vystoupilo na břeh v Cornwallu a Devonu a postarali se o ně zaměstnanci Newquay's Akvárium Blue Reef, zatímco šestému bylo navráceno zdraví do Zoologická zahrada Anglesey Sea poté, co byl nalezen na ostrovní pláži.

"Všechny želvy dorazily v oslabeném stavu - v mnoha případech jsme si nebyli jisti, zda to přes noc přežijí," řekl kurátor skupiny Blue Reef Aquarium Steve Matchett.

„Všichni byli dehydrovaní a vyhublí. To je způsobeno tím, že je po dlouhou dobu příliš chladno a není možné správně krmit/fungovat. Všichni prosperovali, jakmile jsme je dostali za počáteční fáze."

Výuka péče od zaměstnanců Blue Reef Aquarium pro dobrovolné chovatele želv RN podporučík Adam Whitelaw a inženýrský technik Ryan Brooks (Royal Navy)

V plném proudu

Když nastal čas repatriovat želvy – jménem Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly a Tonni – nabídlo královské námořnictvo svou pomoc a naložilo je na palubu. Medway v bednách vedle svého pravidelného nákladu potravin, náhradních dílů strojů a souprav pro pomoc při katastrofách.

Posádka se shromáždila, aby sledovala vypouštění želvy (Royal Navy)

Želvy na palubě nevyžadovaly krmení, pouze jejich nádoby byly udržovány v čistotě a teplota vody byla udržována nad 20°C. Jeden ze dvou námořníků, kteří se dobrovolně přihlásili jako dočasní chovatelé želv, inženýrský technik Ryan Brooks, je popsal jako „překvapivě nenáročné na údržbu“.

„Vše, co opravdu musíme udělat, je zajistit, aby jejich klece byly čisté a želvy samotné šťastné, útulné a vlhké – aby nevysychaly a netrpěly bolavými místy – takže to v podstatě znamená kontrolovat je dvakrát denně,“ řekl.

Zpátky na moři

MedwayPosádka se shromáždila na pilotní palubě, aby sledovala, jak se želvy vracejí do moře u Azorských ostrovů. „Jako profesionální námořníci by mnozí z nás rádi udělali, co je v našich silách, abychom snížili ztrátu biologické rozmanitosti na moři,“ řekl hlavní poradce pro ochranu životního prostředí RN Rod Jones.

Konec plavby na západ pro želvu černohlavou (Royal Navy)

"Setkání s mořskou divočinou je jednou z největších radostí mořeplavby, a pokud můžeme, byť jen v malé míře, pomoci, aby to bylo v budoucnu pravděpodobnější, jsme rádi, že to můžeme udělat."

"To je to, na co jsme od prvního dne směřovali," řekl Frankie Hobro, majitel Anglesey Sea Zoo, když byla odebrána Tonni, želva, kterou ošetřovala. "Jsme nadšení a trochu emocionální šťastným způsobem."

"Je také ve velmi, velmi bezpečných rukou." Je úžasné vidět, jak nadšená a nadšená je posádka námořnictva a jak horlivě se o tyto želvy stará – je to krásné.“

