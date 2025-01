Egypťané se předhánějí v reakci na smrtelný incident se žralokem

at

at 8: 00 am

Do týdne od smrtelného incidentu turisty a žraloka v rudomořském letovisku Marsa Alam dne 29. prosince vědecký výbor egyptské Národní institut oceánografie a rybolovu (NIOF) v této věci vydala svou „závěrečnou zprávu“.

Obětí byli dva italští turisté: Gianluca Di Gioia, 48, zemřel, zatímco 69letý Peppino Fappani, který se mu snažil pomoci, utrpěl kousnutí rukou a nohou, ale nebyl vážně zraněn. Muži vstoupili do moře poblíž přístavního mola v letovisku Safaya, ale mimo vyhrazené koupaliště incident byl nahlášen on Divernet.

Nyní se říká, že odpovědným žralokem byl mako, jehož dva druhy, krátký ploutev (Isurus oxyrinchus) a dlouhoploutvý (Isurus paucus), se nacházejí v Rudém moři, ale zřídka v blízkosti pláží. Oběma globálně hrozí vyhynutí.

Zpráva NIOF prohlašuje, že incident, i když vzácný, nebyl „neočekávaný“ s ohledem na přítomnost přirozeně dravých žraloků, zejména v mělkých pobřežních oblastech Rudého moře, podle shrnutí v Egypt Nezávislý.

Agresivní chování mako bylo přičítáno nadměrnému rybolovu na lodích v přírodních rezervacích Rudého moře i mimo ně a jeho škodlivému účinku na populace kořisti, na které jsou žraloci závislí.

„Existují silné důkazy, že tento incident není náhodný, a i kdyby byl tento rybolov zcela zakázán, k útokům žraloků bude docházet po mnoho let, dokud nebudou nahrazeny přirozené populace ryb,“ uvádí zpráva.

Poukazuje také na nebezpečí, že lidé mohou plavat v zakázaných oblastech, a naznačuje, že v tomto případě to byla přítomnost lusku delfínů, která povzbudila žraloka, aby se vydal na lov.

Delfíni spinner v Rudém moři (Alexander Vasenin)

Skutečnost, že oběť byla napadena, ale že jeho tělo nebylo zkonzumováno, byla údajně významná a pravděpodobně odrážela, že se žralok instinktivně bránil tomu, co považoval za vniknutí do svého krmného území.

Zaútočilo na muže nejméně pětkrát, což naznačuje, že bylo v šílenství způsobeném nedostatkem kořisti.

Doporučení

Zpráva objasňuje, že ve spolupráci s vládními agenturami a sektorem cestovního ruchu je třeba provést další komplexní výzkum chování žraloků, a obsahuje soubor doporučení zaměřených na snížení dalších incidentů a posílení bezpečnostních a bezpečnostních opatření na turistických plážích.

Patří mezi ně zavedení vědeckého ročního programu sledování žraloků v pobřežních oblastech s využitím nejnovějších technik sledování; workshopy zaměřené na zvyšování povědomí o žralocích pro majitele turistických projektů a kapitány lodí; a vědecká stipendia a postgraduální programy produkující specialisty na chování žraloků a jiných „nebezpečných mořských organismů“.

Měl by být vytvořen výbor pro řízení žraločích krizí ze zástupců guvernorátu Rudého moře, Agentury pro záležitosti životního prostředí, NIOF a bezpečnostních a zdravotních úřadů; a postupy námořní bezpečnosti by měly být posíleny, na hotelových molech by měl být přítomen vyškolený záchranářský personál a snadno dostupné moderní lékařské vybavení a rychlé záchranné čluny.

Měl by být vypracován plán pro nakládání s mořským odpadem, regulaci rybolovu a boj proti znečištění moří, aby se zabránilo změně chování žraloků a zachovala se ekologická rovnováha. A zpráva podpořila předchozí varování před mrtvolami zvířat a organickým odpadem vyhazovaným z proplouvajících lodí a přitahováním žraloků do pobřežních oblastí.

Co neudělat

Uživatelé vody by se měli vyvarovat: plavání bez doprovodu; odvážit se daleko od břehu v hlubokých, strmých oblastech; vstup do moře při východu, západu slunce nebo v noci, když žraloci hledají potravu; nošení šperků nebo lesklého oblečení; vstup do vody s otevřenými ranami; a krmení žraloků.

Výbor také doporučuje odhadnout stavy druhů žraloků ve spolupráci se sousedními zeměmi za účelem vypracování plánů řízení a udržení ekologické rovnováhy.

Dalším návrhem je oddělit rybolovnou oblast Rudého moře od Suezského zálivu a zakázat rybářské lodě ve všech částech Rudého moře od útesu Ashrafí po egyptsko-súdánskou hranici na jihu. Místo toho by jim bylo dovoleno operovat mimo teritoriální vody Egypta a Velký lemovací útes by byl prohlášen za přírodní rezervaci.

Di Gioiaova smrt byla první hlášenou v souvislosti se žraloky od té doby 24letý Ruský šnorchlovač v Hurghadě v červnu 2023 při setkání, o němž se předpokládá, že se účastnil žralok tygří. V roce 2022 zemřeli dva turisté při setkání se žraloky tygřími u Hurghady.

Také na Divernetu: Turista umírá při incidentu se žralokem v Rudém moři, Smrt žraloka tygřího v Hurghadě, Úmrtí obviňovaná z žen tygřího žraloka