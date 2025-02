Potápěči, divoké ryby vědí, kdo jste!

Ryby, na které potápěči ve volné přírodě narazí, nás dokážou rozeznat – pokud jim pomůžeme s několika vizuálními vodítky, jako je barva naší potápěčské výstroje.

To je zjištění nové studie Institutu Maxe Plancka pro chování zvířat (MPI-AB) v Německu, která se inspirovala zkušenostmi svých vědeckých potápěčů na středomořské výzkumné stanici na Korsice.

V určitém okamžiku v každé polní sezóně potápěči zjistili, že je budou pronásledovat divoké ryby a krást jídlo určené jako experimentální odměna. Zdálo se, že jednotlivé ryby rozpoznají kteréhokoli potápěče, který předtím nesl potravu, a následovaly pouze tohoto potápěče, zatímco ostatní ignorovaly.

Předchozí výzkum schopnosti ryb rozlišovat jednotlivé lidi byl však velmi omezený.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise počítačový-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

Ochotní dobrovolníci

Vědci provedli sérii experimentů na otevřené vodě v hloubce 8 m, přičemž ryby se studie účastnily jako „ochotní dobrovolníci, kteří mohli přicházet a odcházet, jak se jim zlíbilo“, poznamenává spoluautorka a studentka bakalářského studia MPI-AB Katinka Soller.

V první experimentální fázi Soller „trénoval“ ryby s cílem upoutat jejich pozornost v jasně červené vestě a krmit je při plavání na vzdálenost 50 metrů.

Postupem času odstranila nápadné narážky, až měla na sobě pouze obyčejnou potápěčskou výstroj. Potravu měla schovanou a krmila pouze ryby, které ji následovaly celých 50 metrů.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the výcvik sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

„Jakmile jsem vstoupil do vody, bylo otázkou sekund, než jsem je viděl plavat ke mně, zdánlivě odnikud,“ říká Soller.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-ploutev".

Zapálený žák Bernieho stupnice ho učinily rozpoznatelným (MPI-AB)

Dva potápěči, jiná sada

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on výcvik swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and ploutve and swim in different directions from the same starting point.

První den ryba sledovala oba potápěče rovnoměrně a zdálo se, že se snaží rozhodnout, kterého pronásledovat. Ryby za ním však Tomášek nekrmil a druhý den se počet ryb za Sollerem výrazně zvýšil.

Aby ověřili, že se ryby učí rozpoznávat správného potápěče, zaměřili se vědci na šest ryb a zjistili, že čtyři vykazovaly v průběhu experimentu silné pozitivní křivky učení.

"Je to skvělý výsledek, protože ukazuje, že ryby nechodily za Katinkou jen ze zvyku nebo proto, že tam byly jiné ryby," říká Tomášek. "Byli si vědomi obou potápěčů, každého zkoušeli a dozvěděli se, že Katinka přinesla odměnu na konci plavání."

Barevné vidění

Po výrazném potápěčském vybavení na pomoc rybě (vlevo) následovalo nošení stejné sady

Vědci pak pokusy zopakovali, když měli na sobě identické potápěčské vybavení, a zjistili, že ryby již nejsou vybaveny, aby je od sebe rozeznaly. „Téměř všechny ryby mají barevné vidění, takže není divu, že se pražma naučila přiřadit správného potápěče podle barevných skvrn na těle,“ říká Tomášek.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving masky, so we usually rely on differences between wetsuits, ploutve or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

"Už jsme je pozorovali, jak se přibližují k našim tvářím a zkoumají naše těla," říká Soller. "Bylo to, jako by studovali nás, ne naopak."

„Nepřijde mi šokem, že tato zvířata, která se pohybují ve složitém světě a každou minutu interagují s nesčetnými různými druhy, dokážou rozpoznat lidi na základě vizuálních podnětů,“ říká hlavní autor Alex Jordan, který vede skupinu v MPI-AB.

„Předpokládám, že nejpřekvapivější je, že bychom byli překvapeni, že mohou. Naznačuje to, že bychom mohli podcenit kapacity našich podvodních bratranců.“

„Mohlo by být zvláštní pomyslet na to, že by lidé sdíleli pouto se zvířetem, jako je ryba, která sedí tak daleko od nás na evolučním stromě, že to intuitivně nechápeme,“ uzavírá Tomášek.

"Ale vztahy mezi lidmi a zvířaty mohou překonat miliony let evoluční vzdálenosti, pokud se obtěžujeme věnovat pozornost." Teď víme, že nás vidí, je čas, abychom je viděli.“ Studie má právě zveřejněno v časopise Dopisy z biologie.

