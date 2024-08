Potápěč si užívá vzácné setkání se žraloky v BC

Není to neznámé, protože Divernet hlášeno na podobné setkání v květnu loňského roku, ale je to dost vzácné, aby to vzbudilo nadšení pro mořské biology: žralok tuponosý, který se poflakuje v mělkých vodách u kanadského tichomořského pobřeží.

„Životní nález,“ popsal Mitchell Hewitt své setkání večer 8. srpna. "Toto léto jsem se potápěl každý den, abych našel jednoho z těchto žraloků."

Terénní mořský biolog, který pracuje pro Keystone Environmental, se obvykle zabývá pozorováním chování hlavonožců a hrudků. Žraloka zahlédl při potápění mimo komunitu Lví zátoka v Howe Sound na sever od Vancouveru.

Žralok, mládě samce, které odhadoval na délku asi 2.5 m, plaval nad mořským dnem v hloubce asi 15 metrů. Hewitt a jeho skupina byli schopni strávit asi 10 minut pozorováním žraloka (Hexanchus griseus), který se dokonce v jednu chvíli rozhodl plavat mezi jeho nohama.

Žralok tuponosý (Mitchell Hewitt)

Žraloci tuponosí, také nazývaní žraloci krav, se obvykle vyskytují v hloubkách mezi 100 a 2,000 100 m, i když mláďata se občas v noci odváží hledat kořist do mělkých vod. Samice z Britské Kolumbie také někdy přicházejí na pobřeží, aby porodily, s vrhy, které mohou čítat více než XNUMX mláďat.

Tento druh je jedním z největších světových žraloků a může dorůst délky až 6 metrů a hmotnosti 600 kg.

"Byl to jen jemný obr, jako velké mořské štěně," řekl Hewitt CTV News. Řekl, že „dýchal tak těžce, jak jen člověk dokáže, protože jsem byl vyděšený. Poté jsem byl celé hodiny jako na špendlíku.“

Loni divemaster Matteo Endrizzi se také zmínil o „zážitku, který se stane jednou za život“, když on a jeho skupina narazili na 2m mladistvého v Albernini Inlet, dále na západ od Vancouver Island, zatímco se potápěli v 20 m hlubokém vraku. Řekli, že žralok vypadal, jako by byl přitahován jejich světly.

