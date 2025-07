Cornwall se ponoří do ducha Národního týdne námořnictva

Tématem nadcházejícího Národního týdne moří pro rok 2025 je „mořské dno pod vlnami“, uvádí Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Od dnešního dne (26. července) do neděle 3. srpna se koná řada outdoorových aktivit, které mají lidem pomoci užít si a porozumět mořské fauně Cornwallu.

Aktivity, které jsou navrženy pro rodiny s dětmi a lidi všech věkových kategorií, zahrnují procházky po skalních bazénech, šnorchlovací safari nad loukami s mořskou trávou, pozorování delfínů z útesů a čištění pláže – alespoň jedno z nich bude zahrnovat tichou diskotéku.

„Účastí nám pomůžete monitorovat a zaznamenávat cornwallskou divokou zvěř,“ říká CWT. „Cornwall je domovem některých z nejbohatších mořských živočichů ve Spojeném království, od drobných vzácných barevných korálů až po obří žraloky obrovské.“

Hledání břehu v zátoce Stackhouse (Matt Slater)

„Mořské prostředí je bohužel pod rostoucím tlakem v důsledku škodlivých rybolovných praktik, rozvoje moří a znečištění ze zemědělství, odpadních vod a plastů. Prostřednictvím Národního týdne moří doufá Cornwall Wildlife Trust, že inspiruje novou generaci ochránců moří a dobrovolníků k akci v oblasti přírody.“

„Národní týden námořnictva nabízí všem příležitost prozkoumat místní pobřeží a zapojit se do úžasných skupin Your Shore po celém Cornwallu,“ říká Katie Bellmanová, koordinátorka pro zapojení námořnictva v CWT. „Každý si zde najde to své, v celém kraji se koná více než 25 akcí.“

CWT je jedním ze 46 trustů ve Spojeném království, které dohromady tvoří Královskou společnost trustů pro ochranu divoké zvěře. Seznam Akce Národního týdne námořnictva specifické pro Cornwall jsou k dispozici na stránkách CWT.

