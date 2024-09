Celeb „špionážní velryba“ umírá – uprostřed výpadku lidských následovníků 

Celebrita velryba běluha Hvaldimir, o níž si kdysi myslelo, že ji Rusko využilo pro vojenské zpravodajské činnosti a během posledních pěti let ji pečlivě sledovala norská veřejnost, náhle zemřel.

Jeho smrt, jejíž příčina je neznámá, přichází v předvečer jeho přesídlení, v plánu, který rozdělil ochránce životního prostředí, kteří po léta bojovali za jeho věc.

S velrybími podpůrnými těly OneWhale a nověji Marine Mind, které obvykle sledují Hvaldimirův pohyb, byl naposledy viděn živý, ve zjevně dobrém stavu a potápějící se v pravidelných intervalech, včera ráno (30. srpna) u pobřeží jihozápadního Norska poblíž Stavangeru.

Pobřežní stráž byla informována, aby se ujistila, že námořní doprava věděla o Hvaldimirově přítomnosti, ale bílá velryba byla později spatřena plovoucí na hladině po delší dobu a kolem 2.30:XNUMX dorazila hlídková loď, aby zjistila, že je mrtvý.

Přátelská velryba beluga (Marine Mind)

Rybářská loď odtáhla Hvaldimira do přístavu Risavika, kde byl přístavní správou vyzdvižen z vody a naložen na nákladní automobil, dokud nebyla provedena pitva. Hvaldimir byl více než 4 m dlouhý a vážil více než 1,200 kg.

Příčina smrti byla podle Sebastiana Stranda, mořského biologa, který založil Marine Mind, nejasná. Řekl, že na těle byly stopy, ale mohly být způsobeny jinou divokou zvěří po smrti.

"Zařízení Petrohrad"

Hvaldimir se proslavil, když ho v dubnu 2019 našli rybáři na Hammerfestu v severním Norsku. Měl na sobě těsný postroj s nápisem „Equipment St Petersburg“, který byl zřejmě navržen tak, aby držel fotoaparát, a předpokládalo se, že byl připraven být podvodním špiónem. ruská armáda.

Přátelská beluga se s lidmi cítila dobře a zdálo se, že většinu svého života strávila v zajetí. Byl přezdíván Hvaldimir, i když později ve Skandinávii obecně označován jako Hvaldi (hval je norština pro velrybu), aby se zabránilo jakémukoli spojení s ruským prezidentem, a postroj byl odstraněn.

Velryby Beluga se běžně vyskytují v odlehlé Arktidě, ale zdálo se, že Hvaldimir se spokojil s tím, že zůstává v rušnějších a teplejších vodách Severního moře, loni se dokonce vydal až na jih do jihozápadního Švédska, což vyvolalo další obavy o jeho bezpečnost.

Hvaldimir přátelská velryba beluga (OneWhale)

Charita OneWhale byla vytvořena brzy na ochranu Hvaldimira se záměrem vytvořit bezpečnou velrybí rezervaci pro něj a další vypuštěné savce v zajetí.

Letos v červenci oznámila, že norské ředitelství pro rybolov povolilo Hvaldimirovi přemístění zpět do arktických vod ve Varangerfjordu ve Finsku, poblíž divokého lusku, se kterým by mohl být později integrován. Lety prý byly zařízeny už při oznámení Hvaldimirovy smrti.

Řada mořských biologů však dříve tvrdila, že takový krok by ohrozil blaho velryby, a odtrhli se a vytvořili Mořská mysl. Roztržka se odrazila v norském tisku.

"Ne přirozená smrt"

"Zatím neznáme způsob smrti, ale byl v hustě zamořených vodách... takže očekáváme, že to nebyla přirozená smrt," uvedla zakladatelka OneWhale Regina Haugová po zprávě o Hvaldimirově smrti.

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

"Máme zlomené srdce." Jsme také naštvaní, protože jsme museli tak tvrdě a tak dlouho bojovat, abychom mu pomohli z nebezpečí. A konečně byl tak blízko k lepšímu životu.

"Jsme ale naštvaní na ty, kteří pracovali na zablokování jeho pohybu a šíření dezinformací... existuje hrstka [] lidí, kteří ho chtěli udržet v pasti a zabránit tomuto sladkému zvířeti dostat pomoc dříve."

Sebastian Strand z Marine Mind a další dobrovolníci s Hvaldimirem (Marine Mind)

„Hvaldimir nebyl jen velryba beluga; byl majákem naděje, symbolem spojení a připomínkou hlubokého pouta mezi lidmi a přírodním světem,“ uvedl Marine Mind's Strand.

„Během posledních pěti let se dotkl životů desítek tisíc lidí a spojil lidi v úžasu nad zázraky přírody.

„Jeho přítomnost nás naučila o důležitosti ochrany oceánů, a tím nás také naučil více o nás samotných... Odpočívej v pokoji, Hvaldimire. Budeš mi hluboce chybět, ale nikdy nezapomeneš."

