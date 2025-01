Motivováno modrým světlem: Seznamte se s chodícím korálem

Potápěči mají tendenci považovat korály za „přisedlé“ – zůstávají na místě, takže přesně víte, kde je najít. Nová studie však zdůraznila schopnost houbového korálu putovat po mořském dně při hledání svého ideálního prostředí – i když uvolněným tempem.

O mobilních korálech se vědělo, ale způsob, jakým se pohybují a navigují, zůstával „z velké části neznámý“, tvrdí australský vědecký tým vedený Brettem Lewisem z Queensland univerzita technologie. Vědci zkoumali malé, svobodomyslné Cycloseris cyclolites abychom se dozvěděli, jak a proč to chodí.

Experimenty ukázaly silnou pozitivní fototaktickou odezvu na modré světlo, druh, který by koráli očekávali v hlubších vodních pískových ložích. Projevovalo mnohem menší nadšení pro druh bílého světla nalezeného v mělčích povrchových vodách, což by mohlo naznačovat hrozbu bělení.

Převážných 86.7 % houbových korálů zamířilo k modrému světlu, když osvětlovalo jeden konec laboratorního akvária, zatímco pouze 20 % vykazovalo zájem o bílé světlo.

Houba korál v pohybu (QUT)

Korály by se pohybovaly jednu až dvě hodiny, aby překonaly vzdálenosti až 22 cm při pokusech s modrým světlem, ale mohlo by jim vadit, že by pokryli ne více než 8 mm směrem k bílému světlu. Pokud by modrá a bílá světla svítila současně na každém konci nádrže, korály by byly vždy přitahovány k modré.

Časosběrná fotografie ve vysokém rozlišení odhalila kombinaci mechanismů, které korál používá k řízení svého pohybu. Nafouknutím svých tkání by mohl snížit tření, zvýšit vztlak, aby se jeho jádro zvedlo z mořského dna, a zvětšit jeho povrchovou plochu pro zachycení proudů, jako je lodní plachta.

Když byly tkáně staženy, ventrální polštářky nebo „chodidla“ by přispěly úpravou interakce nebo tření se substrátem, což umožnilo korálům posouvat se vpřed.

Konečně se také dokázalo stáhnout a zkroutit své boční periferní tkáně a pohánět se dopředu stylem souvisejícím s pulzujícím plaveckým pohybem medúzy.

Cycloseris cyclolites Zdá se, že tuto schopnost využívá, když jej faktory jako gravitace, proudy nebo vlny zanechaly v nepříznivém, možná nebezpečně mělkém místě a chce zlepšit svůj výhled – což vede výzkumníky k závěru, že korály jsou „neurologicky sofistikovanější“, než se dříve myslelo. . The studie byla právě zveřejněna in PLOS One.

Prořídlé korály se snaží množit

Tření korálů na útesu Palau (Peter Mumby)

Mezitím v a Univerzita v QueenslanduMezinárodní tým změřil úspěšnost přirozeného tření korálů v roce 2024 a byl znepokojen zjištěním, že jednotlivé korály musí být umístěny v těsné blízkosti, aby se úspěšně rozmnožovaly.

„Překvapivě jsme viděli, že korály musí být od sebe do 10 metrů, a pokud možno blíže, než aby mohlo dojít k oplodnění,“ řekl vedoucí týmu profesor Peter Mumby. „Věděli jsme, že korály od sebe nemohou být příliš daleko, ale zjistili jsme, že musí být blíž, než jsme čekali.

"Dopady změny klimatu, jako je bělení, zabíjejí a snižují hustotu korálů, takže se obáváme, že jedinci mohou být příliš daleko od sebe, aby se mohli úspěšně rozmnožovat."

Při práci v Palau v Mikronésii vědci umístili kontejnery nad 26 korálových kolonií na útes, protože většinou hermafroditní koráli uvolňovali vajíčka a spermie.

Jeden z držitelů vajec (Peter Mumby)

"Nádoby zachytily některá vajíčka každého korálu a unášely se na povrch, kde sledovaly příliv," řekl profesor Mumby. „Ačkoli vajíčka nemohla uniknout, spermie se mohly dostat do nádoby a oplodnit vajíčka.

"Po hodině driftování byl u každého druhu korálů zaznamenán podíl oplodněných vajíček spolu se vzdáleností od podobných usazených korálů."

Hnojení bylo v průměru 30 %, když byly korály velmi blízko, ale kleslo na méně než 10 % při vzdálenosti 10 m. Na 20 m byla prakticky nulová.

"V budoucnu možná budeme muset pomoci korálům pokračovat v této klíčové části jejich života," komentoval spoluautor studie Dr Christopher Doropoulos z australské národní vědecké agentury CSIRO.

Místo studie – stolní korály na mělkých útesech v Palau (Peter Mumby)

„Pochopení důležitosti místních čtvrtí poskytuje hmatatelné cíle pro intervence, jako je obnova korálů. V ideálním případě by byla na důležitých místech monitorována hustota korálů a provedena obnova, aby se hustota vrátila zpět na úroveň potřebnou pro úspěšnou reprodukci.

Jedno výzkum je zveřejněn v Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).

