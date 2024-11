Poslední šance na velké vítězství s Bite-Back

Zítra máte poslední šanci být u toho s příležitostí získat řadu cen, včetně živého člunu u Rudého moře, potápěčských hodinek, pobytu v londýnském hotelu nebo dokonce šance pobavit se s řečníkem hlavní scény GO Diving Show Stevem Backshall, v losování o 20. výročí fundraisingu společnosti Bite-Back.

Pozoruhodnou sestavu partnerů pro ceny zahrnují Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving a Blue Shark Snorkel, plus slavný fotograf Alex Mustard a umělci Scott Gleed a Olivier Leger. Kromě toho Fourth Element a Nodus sledují každý nadaný produkt a Bankside Hotel a Longleat Safari Park přidaly do cenového banku zkušenosti z pozemního prostředí.

Graham Buckingham, ředitel kampaně pro Bite-Back, řekl: „Shromáždili jsme skvělou řadu cen, abychom oslavili a získali finanční prostředky pro naše 20.th výročí a doufáme, že to potápěči uznají jako báječnou příležitost podpořit naše kampaně v roce 2025. Vyzýváme každého potápěče, který se setkal se žralokem, a každého potápěče, který se chce setkat se žralokem, aby si zakoupil lístek za 5 liber a investoval do našich iniciativ na ochranu žraloků.“

Vstupenky jsou k dispozici zde do zítřejší půlnoci (pátek 28. listopadu). Vítěz každé kategorie bude vyrozuměn 1. prosince 2024.