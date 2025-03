Margo Peytonová z Kids Sea Camp jmenovala Pioneer of the Year podle Beneath the Sea

Margo Peytonová, síla v pozadí Dětský mořský tábor, není u cen neznámá a nyní bude mít další ‚gong‘, který přidá do své rostoucí sbírky s oznámením, že byla vyhlášena Pioneer of the Year 2025 organizací Beneath the Sea.

Po uvedení do Mezinárodní síně slávy potápění v roce 2024 přichází toto nejnovější ocenění na základě mnoha dalších ocenění, zejména ceny PADI za celoživotní dílo v roce 2020, ceny Reaching Out od DEMA a Diver of the Year z Beneath the Sea v roce 2018 a uvedení do Síně potápěčů pro ženy2009.

Margo byla v popředí podpory potápění další generace posledních 25 let, inspirovala více než 8,000 XNUMX mladých potápěčů a jejich rodin a významně přispěla k podvodnímu průzkumu a vzdělávání.