Keporkak zpět na moři po uvíznutí ve Skotsku

Zdá se, že devítimetrový keporkak se úspěšně vrátil na moře poté, co v úterý uvízl na skotském pobřeží.

3.30. října kolem 15:XNUMX hod. British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) byl upozorněn na živou uvízlou velkou velrybu u pobřeží Southerness v Dumfries a Galloway.

Pláž v této oblasti je téměř rovná, což znamená, že asi dva kilometry písku a kamení jsou při odlivu zcela suché. Počáteční fotografie ukázaly, že velryba se nacházela poměrně daleko od pobřeží, takže bylo obtížné identifikovat druh a zjistit, v jakém stavu se velryba nacházela. Členové veřejnosti však hlásili, že slyšeli údery velryby, jak mlátí ocasem, a zoufale se snaží vymanévroval se z písku, když voda kolem něj klesla.

Místním lékařům z mořských savců bylo zasláno varování, aby se dostavili a vyhodnotili situaci. Mezitím pár rezidentů, velmi dobře informovaný o substrátu v oblasti, bezpečně odešel k velrybě, aby shromáždil další fotografie pro BDMLR, zatímco čekal na příjezd mediků a pobřežní hlídky.

Jejich fotografie představovaly keporkaka dlouhého asi devět metrů. Velryba polykala (jako by se krmila filtrem přes své balínové pláty) a máchala ocasem ve vzduchu, což ji pohánělo hlouběji do písku. Pár informoval BDMLR, že příchozí příliv se řítí poměrně rychle, když se otočí, takže záchranná organizace doufala, že velryba uvízne jen na několik hodin, než ji voda, doufejme, bez jakéhokoli zásahu vynese zpět.

Keporkak uvízl ve Skotsku

Zdálo se, že velryba je ve středním stavu, kromě známek stresu, které se na ní projevovaly, ale jak se začala unavovat, zdálo se, že se uklidnila a její dech se uvolnil. Tou dobou už velryba přitahovala určitou pozornost místních obyvatel, ale davy byly kontrolovány, když dorazili Medici a Pobřežní hlídka, což umožnilo BDMLR rozhodnout o nejlepším postupu.

Na velké velryby je notoricky obtížné reagovat kvůli jejich naprosté velikosti a hmotnosti, které jim znemožňují bezpečný pohyb, takže jediné, co BDMLR mohl udělat, bylo zajistit, aby byla velryba s poskytováním první pomoci co nejpohodlnější. Naštěstí velryba uvízla jen pár hodin před odlivem, takže nemusela dlouho čekat, než oblast zaplaví vracející se příliv, aby ji vyplavil, až bude voda dostatečně hluboká. Do té doby se tým stáhl na břeh do bezpečí, protože světlo také mizelo a nebylo možné identifikovat, kde se velryba nachází, takže BDMLR odstoupil a 16. října vyslal Medika za prvního světla, aby zjistil, zda se všechny naděje splnily. .

Naštěstí po velrybě nebylo ani na míle od pobřeží ani stopy, ale to nutně neznamená, že se znovu neobjeví. Zdravotníci budou v nadcházejících dnech sledovat pobřeží, aby zkontrolovali, zda uvázlo.

U keporkaků na živo ve Spojeném království je velmi málo a jsou velmi vzdálené, přičemž BDMLR reagovalo pouze na hrstku. Předchozí uvíznutí obvykle zahrnovalo zvíře, které se úplně nedostalo na pláž, ale uzemnilo se v mělké vodě, než se mohlo znovu osvobodit.

BDMLR by rádo vyjádřilo obrovské díky HM Coastguard za jejich podporu a samozřejmě jejich oddaným Marine Mammal Medics za reakci na tento incident. BDMLR doufá, že se keporkak plně zotaví a byl pouze zachycen obrovským přílivem v této oblasti.

Fotografický kredit: BDMLR