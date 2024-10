Ho, ho ho! Vobster Santas se vrací v prosinci

Vyzkoušejte si oblečení pro otce Vánoc nebo se vydejte za elfa, jednoho ze sobů nebo dokonce veselého sněhuláka – Vobster Santas akce je zpět a slibuje, že bude větší než kdy předtím!

Připojte se 15. prosince k týmu Vobster Quay a desítkám dalších maškarních potápěčů – rekord je 185 Santových potápěčů, kteří narazili do vody – a vyberte peníze na dvě cenné věci, Royal National Lifeboat Institution a Help for Heroes. Od svého založení v roce 2007 získali Santa potápěči ve Vobsteru více než 52,000 XNUMX liber.

„Je to již více než 17 let od prvního charitativního ponoru Santa Clause ve Vobster Quay a každý rok je akce stále větší a lepší,“ nadchla majitelka Vobster Quay Amy Stanton. „Vobster Santas je pro potápěče skvělý způsob, jak vyjádřit obrovské poděkování jak RNLI, tak Help For Heroes – dvěma velmi záslužným charitativním organizacím blízkým našemu srdci.

„Jsme nesmírně hrdí na vše, čeho Vobster Santas dosáhli, a doufáme, že se k letošní akci v neděli 15. prosince připojí ještě více potápěčů. Jsem přesvědčen, že dokážeme udělat z Vobster Santas 2024 dosud největší!“.

Brány se otevřou v 7.30:9.30, v 10:XNUMX bude krátký ponor a v XNUMX:XNUMX se všichni potápěči dostanou do vody.