Pomozte Fathoms zdarma oživit Stingray

Fathoms Free je skupina dobrovolných potápěčů, kteří chrání mořskou zvěř a životní prostředí ve prospěch všech tím, že odstraňují „ALDFG“ (opuštěné, ztracené nebo jinak odhozené rybářské vybavení) a další mořské zbytky z pobřežních vod Cornwallu a Devonu. teď hledající dary pomoci financovat oživení legendární cornwallské potápěčské lodi Stingray.

„ALDFG“ je také známý jako „duchové vybavení“ nebo „duchové rybářské vybavení“, protože pokračuje v „rybářství“, zaplétání, chytání a zabíjení volně žijících živočichů bez rozdílu. Tato uvězněná zvířata zemřou a budou fungovat jako návnada a přilákají další divokou zvěř v začarovaném kruhu smrti, dokud nebude z prostředí odstraněno zařízení duchů.

Fathoms Free chce oživit a obnovit Stingray jeho bývalou slávu, aby zvýšila kapacitu oblasti pro ochranu moří a pokračovala v odkazu velmi oblíbeného cornwallského kapitána Marka Milburna. Chtějí loď, která jim umožní vyčistit více strašidelného vybavení a mořského odpadu než kdykoli předtím.

Obnova Stingray jim také umožní poskytnout dalším místním mořským organizacím větší a rychlejší loď, což spolu s jejich dobrovolnými kapitány zvýší jejich aktivity na ochranu moří a usnadní větší zapojení komunity.

Vzhledem k aktuálnímu stavu člunu a přívěsu Fathoms Free odhadli, že jeho návrat do vody a dosažení požadovaného standardu bude vyžadovat více než 10,000 15,000 liber. Tento odhad by se mohl rychle zvýšit na 20,000 XNUMX nebo dokonce XNUMX XNUMX GBP, pokud nedokážou spolehlivě rozběhnout motor a budou muset sehnat náhradní nebo koupit nový přívěs.

Stingray je momentálně v žalostném stavu

Trup potřebuje opravu, přívěs v ideálním případě výměnu a motor Mercury Optimax o výkonu 200 HP nestartuje. Loď nemá žádnou elektroniku, navigační zařízení ani bezpečnostní vybavení. Je to holý trup s trubkami. Tým Fathoms Free plánuje dělat veškerou práci sám, aby náklady na projekt byly co nejnižší. Navzdory těmto nákladům a vynaložené práci neexistovala z různých důvodů lepší shoda než Stingray (viz příběh Stingray níže).

Aby Fathoms Free pomohli dosáhnout potenciálního dofinancování, stanovili si svůj cíl na 5,000 10,000 GBP a doufali, že získají financování, aby dosáhli jejich odhadovaného minimálního požadavku XNUMX XNUMX GBP.

Stingrayův příběh

Stingray byl od počátku navržen jako rychlý potápěčský člun a pár let před přelomem století ho koupil od Barnet Marine Looe Divers, příhodně nazvaný Looe Diver 1. Fathoms Free správce, pokladník a kapitán nejvyšší kvalifikace, Julian, mezi lety 2000 a 2005 na ní byl pravidelným kapitánem, včetně potopení Skylly v roce 2004. Během té doby Julian pokročil ve svém kapitánském vývoji s lodí, dokončil Advanced Powerboat a Instruktor kurzů.

Stingray začínal jako Looe Divers 1

Přibližně deset let poté, co Looe Divers koupila loď, ji prodali Starfish Divers a byla přejmenována na Starfish. Bohužel, Starfish Divers přestali obchodovat o několik let později. Loď byla zanedbaná a její stav se zhoršoval. Nejsme si jisti, co se s ním stalo v následujících několika letech, než ho v roce 2015 našel a koupil Mark Milburn jako projekt k obnovení.

Kvůli Markovým různým dalším projektům a nedostatku volného času na dokončení požadované práce zůstala Starfish zanedbávána, dokud COVID-19 nedal Markovi volný čas, aby se na ni začal dívat. Až do této doby, kromě nevhodného náhradního přívěsu s hliníkovým rámem, který potřeboval renovaci, a náhradního motoru z druhé ruky, který nikdo neviděl běžet, nebyl žádný jiný pokrok směrem k tomu, aby byla loď způsobilá k plavbě.

Stingray během svých krátkých let u Starfish Divers

Po tryskové mytí, odstranění a prodeji vadného motoru a sundání lodi zpět na holý trup bylo prvním krokem její přetrubkování, což se uskutečnilo v červenci 2022. V té době se Starfish ujala nové jméno Stingray, pojmenované po Markově první charterové lodi, která byla základem jeho potápěčského charterového podnikání, Stingray Charters. Mark bohužel následující rok zemřel a neúplná loď Stingray byla znovu zanedbána.

Mark Milburn dal Stingrayovi dobré tryskové mytí

Mark nebyl jen potápěčskou školou, potápěčským obchodem a provozovatelem charterového potápění; po celá desetiletí až do své smrti byl stálicí v úsilí o ochranu moře Cornwallu. Mark svým podnikáním podporoval všechny skupiny na ochranu moří v Cornwallu a okolí a vedl své vlastní obnovy vybavení duchů a podvodní čištění v Cornwallu desítky let předtím, než některé skupiny vůbec existovaly. Často jste slyšeli o Markovi, který dává preferenční sazby mořským ochranářským skupinám, aby zajistil, že budou mít co největší dopad na omezené rozpočty, se kterými všichni operují.

Fathoms Free byl ve skutečnosti Markovým posledním potápěčským charterovým zákazníkem před jeho smrtí. Členové týmu strávili s Markem celou neděli uklízením vraku strašidelného vybavení a mořských trosek v ústí řeky Falmouth, což je vzpomínka, kterou si budou pamatovat navždy.

Když Fathoms Free slyšeli, že Stingray sedí v živém plotu míli od Markova starého potápěčského centra, věděli, že existuje jen jedna možnost, jak zvýšit kapacitu Cornwallu pro ochranu moří a pokračovat v Markově odkazu. Tým mluvil s jeho rodinou a rozhodl se pokračovat v tom, co začal.

Mluvčí řekl: „S vaší pomocí může Fathoms Free ctít odkaz Marka Milburna a zajistit, že jméno Stingray bude i nadále významně ovlivňovat ochranu moří po celá léta. Bez ohledu na to, jak malý je, každý dar nás přibližuje k našemu cíli.“