Žena zemřela na uštknutí žralokem u Západní Sahary

Německá žena plující z katamaránu plující pod britskou vlajkou zemřela poté, co jí kousnutí žralokem uřízlo jednu nohu. K incidentu došlo včera odpoledne (17. září) v mezinárodních vodách u severozápadního pobřeží Afriky.

Žena, o níž se předpokládalo, že jí bylo 30 let, je považována za posádku Dalliance Chichester. Podle zpráv španělského tisku vyplulo 17m plavidlo na jih z Gran Canaria o tři dny dříve.

V době incidentu to bylo více než 500 km jiho-jihozápadně od ostrova a 180 km od města Dakhla v Západní Sahaře, sporném území jihozápadně od Maroka.

Tísňové volání požadující evakuaci zraněného člena posádky bylo z plavidla odesláno těsně před 4:XNUMX a vyzvednuto Španělská námořní bezpečnostní a záchranná agentura.

Na oplátku informovalo blízké obchodní lodě, z nichž jedna byla schopna poskytnout lékařské zásoby. Marocká pobřežní stráž byla také upozorněna, ale odmítla provést požadovaný přesun na Kanárské ostrovy z důvodu nedostatku dostupných zdrojů.

V souladu s tím bylo povoláno španělské letectvo, které nasadilo pátrací a záchranný vrtulník s podpůrným letadlem, aby ženu přivedlo zpět na Gran Canarii.

K lodi dorazili těsně po 8:11, ale oběť utrpěla srdeční zástavu během letecké přepravy a byla prohlášena za mrtvou při příjezdu do nemocnice doktora Negrina těsně po XNUMX:XNUMX.

Skvělý bílý kanál

Od začátku záznamů v 16. století bylo kolem samotných Kanárských ostrovů zaznamenáno pouze šest incidentů se žraloky – čtyři u Gran Canaria, jeden u Tenerife a druhý neznámý. V oblasti, kde k incidentu došlo, nebyly zaznamenány žádné případy.

Ekrem Parmaksiz, žraločí fotoreportér a Divernet korespondent, zná moře blíže Kanárských ostrovů dobře a říká, že tam nalezení žraloci, jako jsou hedvábí, „nikdy nejsou agresivní“.

"Tento útok se odehrál u pobřeží na jihu, velmi daleko od Kanárských ostrovů." Je to východní pobřeží Atlantského oceánu, které poskytuje kanál pro velké bílé žraloky do Středozemního moře, takže je vysoce pravděpodobné, že to mohl být velký bílý."

Incident je nyní předmětem soudního vyšetřování na Gran Canarii.

