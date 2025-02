Dobrovolně osvoboďte uvázanou velrybu ve Skye

Keporkak zapletený do lan na rybí farmě Skye byl osvobozen dobrovolníky z British Divers Marine Life Rescue.

BDMLR poprvé slyšela o utrpení zvířete v 7 hodin ráno 30. ledna a v polovině odpoledne již přijížděli na západní skotský ostrov z celého Spojeného království první členové jeho velkého týmu pro odstraňování velryb a přes noc se k nim přidávali další.

Místní zdravotníci BDMLR monitorovali 9m velrybu a snažili se zajistit, aby se k ní nepřiblížili členové veřejnosti, zatímco lososí farma Organic Sea Harvest pozastavila svou činnost a přerozdělila zaměstnance, aby pomáhali se záchranným úsilím.

Podvodní záběry pořízené během odpoledne odhalily, že to, co členové týmu původně považovali za jedinou smyčku lana, byla ve skutečnosti dvojitá smyčka, přičemž jedna délka byla kolem hlavy velryby a druhá uvěznila její levou prsní ploutev.

Zdálo se pravděpodobné, že to bude obtížný úkol ještě náročnější, protože lana budou muset být přestřižena v pořadí, aby se zabránilo odplavení velryby se stále připevněným vlascem.

Dobrovolníci dorazili na místo v malém člunu za prvního světla následujícího dne a zjistili, že velikost velryby, síla a pravděpodobná úroveň stresu by učinily neopatrný přístup nebezpečným.

OSH lososí farma u Skye (OSH)

Podařilo se jim však přeříznout části lana podle plánu, uvolnit ploutev a poté hlavu, i když dokončení práce trvalo až do 10.30:XNUMX.

Zpočátku se velryba zdála příliš vyčerpaná na to, aby reagovala na svou nově nalezenou svobodu. Poté se vydalo na sever, „silně plavalo, potápělo se a vracelo se na hladinu“.

"Během záchrany vyšlo najevo, že velryba byla již dříve zapletená a nesla stará lana typu, který Organic Sea Harvest nepoužívá," uvedla rybí farma. „Bylo to stávající zapletené lano, které se zachytilo o kotviště farmy, když proplouvalo kolem.

„Naštěstí se týmu BDMLR podařilo nejen osvobodit velrybu z lososí farmy, ale také ji osvobodit od ostatních provazů, které nesl.

"Mořští savci, včetně delfínů a velryb, jsou běžným jevem poblíž lososích farem, ale je velmi vzácné, aby přišli do kontaktu s našimi lokalitami."

BDMLR také vzdal hold pobřežní stráži, the Program Scottish Marine Animal Stranding Scheme a operátorovi dronu Anthonymu Rigellovi za jejich podporu během toho, co to popsalo jako „obtížnou záchranu“.

