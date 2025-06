Zemřela britská legenda vrakového potápění Jamie Powell

Britský potápěč, který se zabýval vraky a průkopníkem v oblasti potápění se směsnými plyny, Jamie Powell, kterého současníci označují za „legendu technického potápění“, zemřel po ponoru s rebreatherem během první světové války. G42 ztroskotání torpédového člunu v Doverském průlivu.

Powell se vynořil po ponoru, který se na odlehlém místě uskutečnil v hloubce asi 50 metrů, ve středu 18. června. Jeho ponor-počítačový Podle ostatních potápěčů na palubě proběhl bez problémů, plná dekomprese proběhla normálně. Krátce po vyndání výstroje však hlásil bolest ramene a byl mu podán kyslík.

Protože se zdálo, že se jeho stav zhoršuje, kapitán vydal okamžitou žádost o evakuaci. Vrtulník pobřežní stráže přepravil Powella do Královské londýnské nemocnice, kde byl stabilizován, a poté byl převezen do hyperbarické komory v nedaleké nemocnici. Nemocnice Whipps Cross kvůli ošetření kožního záhybu, ale nepodařilo se mu zotavit a byl prohlášen za mrtvého.

Plný pitva Vyšetření dosud nebylo provedeno a probíhá vyšetřování, pobřežní stráž si zadržela vybavení potápěče, včetně jeho dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem.

Powell se po celou dobu své slavné potápěčské kariéry držel používání otevřeného okruhu až do letošního roku, kdy přešel na rebreather.

Nejlaskavější duše

„Celá komunita pokročilých/technických potápěčů ho znala jako jednu z legend tohoto sportu,“ řekl jeho dlouholetý kolega z potápěčského týmu a kamarád Leigh Bishop, který Powella popisuje jako svého nejlepšího přítele. „Všichni ho znali jako skutečného gentlemana, jednu z nejlaskavějších duší, mentora a přítele, přičemž mnozí ho obdivovali nejen jako potápěče, ale i jako lidskou bytost.“

Powellovi bylo v polovině padesáti let, když zemřel, se potápěl od čtrnácti let. Jako člen britské Starfish Enterprise, která byla v 50. letech jedním z prvních týmů potápěčů vraků se směsnými plyny na světě, se on a ostatní členové skupiny „naučili používat směsné plyny sami, protože když se chystali dělat to, co dělali, doslova neexistovaly žádné kurzy,“ říká Bishop.

Jamie Powell skáče z Doveru v roce 2024 (Leigh Bishop)

V roce 1994 byl Powell členem průkopnické skupiny Polly a Simona Tapsonových Lusitania expedice se směsným plynem u pobřeží Irska. Potápěl se také do hloubky 120 metrů britský během prvních let zkoumání otevřeného okruhu Titánskýsesterská loď, kde jeho matka i manželka působily jako podpůrné potápěčky na expedici do Řecka vedené Nickem Hopem v roce 1998.

Podílel se také na raném průzkumu hlubokých vraků, jako například HMS Rvačka, HMS King Edward VII, HMS Aboukir, HMS Hogue a HMS Cressy během 1990. let. „Potápěl se u stovek panenských vraků, které nikdo jiný předtím v Lamanšském průlivu neviděl,“ říká Bishop. „Nebylo mnoho kapitánů, kteří by ho nepoznali a nerespektovali.“

„Plymouthský komerční potápěč a instruktor Tony Hillgrove ho považoval za možná nejlepšího potápěče, jakého kdy poznal, a američtí vrakoví potápěči jako Gary Gentile, John Chatterton a Richie Kohler se s ním všichni potápěli a velmi si ho vážili jako vrakového potápěče a přítele.“

„Jamie byl legendou po celý můj potápěčský život,“ poznamenal instruktor Kieran Hatton, zatímco Rick Ayrton dodal: „To je smutná zpráva – Jamie byl jednou z hvězd v potápěčském světě.“

'Tichá myš'

Bishop popisuje Jamieho Powella jako „tichou myšku“, pokud jde o medializaci jeho podvodních úspěchů: „Museli byste to z něj vytáhnout. Zarezervoval si potápěčský charter a nikdo by nikdy neuhádl, jaké rozsáhlé potápěčské zkušenosti měl ten ‚druhý potápěč na lodi‘.“

„Miloval historii vraky a restaurování artefaktů, na které tak často narážel.

„V posledních letech si oblíbil prozkoumávání vraků lodí v Doverském průlivu s novými přáteli, přičemž mělčí ponory lépe vyhovovaly jeho touze po delším čase stráveném na dně. Ve skutečnosti si potápění v pozdějším věku možná zamiloval víc než kdy dřív.“

Powell žil v západním Londýně a více než 30 let pracoval pro nákladní dopravu British Airways na letišti Heathrow. Kromě potápění si užíval rybaření, skandinávskou thrashmetalovou hudbu a belgické pivo a byl známý svým charakteristickým knírem, který patřil k jeho zvyku oblékat se jako anglický venkovský gentleman.

Jamie Powell opouští manželku Becky a dvě dcery – všechny si jako rodina užívaly potápění.

