Turista umírá při incidentu se žralokem v Rudém moři

Včera (29. prosince) při setkání se žralokem poblíž letoviska Marsa Alam u Rudého moře zemřel plavec nebo šnorchlista a další byl zraněn.

Podle egyptského ministerstva životního prostředí byli oběťmi oba turisté a k incidentu došlo u mola „v hlubokých vodách mimo vyhrazený prostor pro koupání“, který se měl stát poblíž letoviska mezi Marsa Alam a Port Ghalib.

Ministerstvo zdůraznilo, že plavání příliš daleko za ponton je zakázáno a že stavba nyní zůstane uzavřena nejméně do 1. ledna, dokud se situace nevyhodnotí. Obecné pokyny pro pobyt v blízkosti mol v oblasti by se týkaly proudů.

Nebyly poskytnuty žádné podrobnosti o turistech zapojených do incidentu, ačkoli AFP tisková agentura uvedla, že podle zdroje ze zahraniční kanceláře byli oba italští muži, smrtelný 48letý z Říma a druhý ve věku 69 let. Podle nepotvrzených zpráv to byli otec a syn.

Oba byli vytaženi z vody a převezeni do nemocnice v Port Ghalib.

Takové incidenty jsou v Rudém moři poměrně neobvyklé a včerejší je první hlášený od roku smrt 24letého mladíka Ruský šnorchl v Hurghadě v červnu 2023. Toto setkání bylo údajně se žralokem tygřím, ale neexistují žádné informace o druhu, který se tohoto nedávného incidentu účastnil.

V roce 2022 zemřeli také rakouský a rumunský turista dospělo k závěru, že jde o setkání se žraloky tygřími ke které došlo 200 m od sebe od pláže v Hurghadě.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že se zřizuje nouzový výbor, který má ve spolupráci s guvernérem Rudého moře prošetřit incident v Marsa Alam.

