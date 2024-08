Žaloba s titánem: Rush se považoval za „nezávislého génia“ v hloubkovém potápění

Francouzský potápěč Paul-Henri Nargeolet provedl další ponory Titánský než kterýkoli jiný člověk, tolik, že byl známý jako „pan Titanic“.

Takže když on a čtyři další členové posádky zemřeli na palubě experimentální lodi titán ponořený v loňském roce, tam bylo jisté překvapení, že se svou úrovní zkušeností se zavázal působit jako navigátor na turistické cestě OceanGate k hluboko ležícímu vraku.

Nyní rodina Nargeolet tvrdí, že OceanGate a její zesnulý zakladatel a generální ředitel Richard Stockton Rush, který řídil plavidlo s uhlíkovými vlákny, když 18. června 2023 zmizelo, záměrně uvedli v omyl bývalého námořního velitele, aby uvěřil, že titán bylo bezpečnější, než bylo.

Tvrdí také, že na rozdíl od dřívějších zpráv by obyvatelé nic nevěděli, kdy titán implodovali, byli by ve skutečnosti byli předem varováni před hrozícím nebezpečím a v posledních chvílích by utrpěli „duševní muka“.

Rodina nyní zahájila žalobu o 50 milionů amerických dolarů za neoprávněnou smrt proti Rush, OceanGate a dalším subjektům zapojeným do vývoje titán, žádající, aby okolnosti smrtelného incidentu byly posouzeny před porotou.

titán ztratil kontakt se svou podpůrnou lodí dvě hodiny poté, co opustil povrch, a velmi propagoval hlubinné moře pátrací a záchranná mise pokračovalo čtyři dny, než byly trosky nalezeny necelých 300 metrů od Titánský's přídí, v hloubce 3.8 km.

V soudním sporu rodina tvrdí, že Rush se zdál být hrdý na to, že opovrhoval průmyslovými standardy a aktivně si o sobě pěstoval obraz „jako ‚samostatného génia‘ světa hlubinného potápění“.

V minulosti kritizoval americkou legislativu o bezpečnosti cestujících a plavidel, protože „zbytečně upřednostňovala bezpečnost cestujících před komerčními inovacemi“.

Projekt titán ponorná – kopule z titanu, trup z uhlíkových vláken (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot titán. Používané „moderní, moderní bezdrátové elektronické systémy“, na rozdíl od všech předchozích ponorných systémů, spoléhaly na to, že zdroj energie zůstane nepřerušený, říká rodina.

Žaloba byla podána 13. srpna u vrchního soudu ve Washingtonu pro okres King. OceanGate měl základnu ve státě před pozastavením všech svých operací po katastrofě.

"Trvalá neopatrnost"

„Katastrofální imploze, která si vyžádala Nargeoletův život, byla přímo způsobena přetrvávající nedbalostí, lehkomyslností a nedbalostí OceanGate, Rush a dalších obžalovaných při jejich návrhu, konstrukci a provozu. titán“, uvádějí žalobci.

„Nargeolet možná zemřel při tom, co miloval, kromě své smrti – a smrti toho druhého titán členové posádky – bylo protiprávní.“ The Titánský Expert provedl od roku 37 1987 sestupů na Titanic, většinou pracoval pro salvor RMS Titanic Inc získávat artefakty pro své výstavy.

Zemřel po boku Rushe a platících cestujících britského miliardáře Hamishe Hardinga, pákistánsko-britského podnikatele Shahzady Dawooda a jeho syna Sulaimana. Společnost OceanGate od nich požadovala, aby podepsali prohlášení o vzdání se odpovědnosti za rizika expedice před jejím zahájením.

„V soudním sporu jsme tvrdili, že Stockton Rush byl transparentní ohledně všech problémů, které s ním zažil titán, stejně jako předchozí, podobné modely, někdo tak zkušený a znalý jako PH Nargeolet by se nezúčastnil,“ říká Matt Shaffer, právník zastupující rodinu.

Námořní bezpečnostní inženýři Pobřežní stráže zkoumají získanou zadní titanovou koncovku z Titanu (US National Transportation Safety Board)

Další z právního týmu, Tony Buzbee, uvedl: „Myslím, že je výmluvné, že přestože Washingtonská univerzita a Boeing měly klíčové role v designu předchozích, ale podobných verzí titánOba nedávno odmítli jakoukoli účast na ponorném modelu, který implodoval.“

Bezpečnostní záznam

Hlubinné ponorky se obecně těšily dobré bezpečnosti, ale obvykle jsou vyrobeny z pevného titanu spíše než z titanu připojeného k lehkému karbonovému tělu, jak se používá pro titán.

Někteří odborníci a potenciální cestující měli veřejně kritizoval design ponorky dlouho před cestou, jak bylo uvedeno v předchozích příbězích na DivernetRush však jejich námitky zamítl, když se snažil přesvědčit turisty na hlubokém moři, aby zaplatili až 250,000 XNUMX USD za návštěvu Titánský místo.

Prý tvrdil, že nainstaloval pokročilý akustický bezpečnostní systém, který by varoval titánpasažéři by měli prasknout trup pod tlakem, ale mechanismus navržený tak, aby shodil balast a přinesl titán zálohování v případě nouze prý selhalo.

„Podle odhadů odborníků by pokračovali v sestupu, s plným vědomím nevratných selhání plavidla, zažívali hrůzu a duševní muka před titán nakonec imploduje,“ tvrdí žaloba.

Vedle OceanGate a Rush jsou jako obžalovaní uvedeni bývalý ředitel inženýrství společnosti Tony Nissen a Hydrospace Group, Janicki Industries a Electroimpact, společnosti, které se údajně podílely na navrhování a výrobě. titán.

