Plavidlo Rudého moře opuštěné po nárazu na útes

at 9: 55 am

Potápěčské plavidlo v Rudém moři Firebird, provozovaná společností Into The Blue se sídlem v Hurghadě, musela být evakuována poté, co narazila na útes severně od Sharm el Sheikhu, i když se zatím nepředpokládá, že by se potopila. Loď mířila na sever po Akabském zálivu směrem k Dahabu.

Srážku ohlásila egyptská komora potápění a vodních sportů (CDWS), které způsobily „značnou škodu“ na plavidle, došlo kolem 1:20 dne XNUMX. dubna. Všech sedm hostů a sedm členů posádky bylo údajně v bezpečí a v pořádku.

CDWS přijalo tísňové volání kolem 1.30:XNUMX, kdy už byla loď podle Into The Blue evakuována. Komora oznámila regionální námořní a pozemní záchranné služby, aby se dostavily na místo události.

„Díky rychlé a profesionální reakci naší posádky a potápěčského průvodce byli všichni hosté bezpečně evakuováni do 16 minut spolu se svými pasy a základními věcmi,“ uvedl Into The Blue. „Hosté byli okamžitě přemístěni na pevninu a doprovázeni svým průvodcem.

"Po úspěšné evakuaci hostů byli naši členové posádky také bezpečně evakuováni po zajištění dalších osobních věcí a vybavení."

Pohotovostní služby se objevily mezi 2.30:3 a XNUMX:XNUMX, aby podpořily operaci a „zajistily hladký přesun všech do blízkého hotelu pro odpočinek a bezpečí“.

Kapacita pro 16

„Postaveno potápěči pro potápěče“ v roce 2003 a přepracováno v roce 2019, 32m Firebird měla kapacitu až 16 hostů v osmi chatkách. Nesl dva Zodiaky a také dva záchranné čluny pro 25 osob.

Funguje také společnost Into The Blue, přejmenovaná teprve v únoru od Deep Blue Cruises Firebirdsesterská loď buřňák a 50m katana.

Firebird hosté byli převáženi do hotelového ubytování v Hurghadě, aby čekali na odjezd do svých domovských zemí. Podle CDWS byli čtyři hosté Němci, jeden Švýcar a další dva potápěči Egypťané.

Into The Blue uvedla, že spolupracovala s úřady na záchraně čehokoli, co se ještě dalo získat Firebird. „Děkujeme úřadům a našemu oddanému týmu za jejich výjimečné řešení situace a zůstáváme oddáni bezpečnosti a blahu všech, kteří s námi plují,“ uvedlo.

Incident je posledním z řady katastrof potápěčských člunů v Rudém moři, které vyvolaly volání po regionálních regulátory aby zpřísnily prosazování bezpečnostních opatření pro turistické lodě – včetně opatření ze strany Spojeného království Oddělení pro vyšetřování námořních nehod. Vydalo vlastní bezpečnostní bulletin pro britské turisty využívající lodě Rudého moře.

CDWS říká, že příčinou Firebird incident je nyní vyšetřován ministerstvem cestovního ruchu a dalšími úřady, ačkoli nálezy a závěry mnoha takových vyšetřování oznámených v oblasti Rudého moře jsou zřídkakdy zveřejněny.

