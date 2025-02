Smrt hudebníka při potápění: špatná regulace nebo onemocnění související s alkoholem?

Konečný verdikt se nyní očekává v květnu po dokončení rozšířeného vyšetřování smrti britského hudebního producenta v Austrálii v roce 2019 při potápění.

Koroner zvažuje důkazy poté, co se poslední dny slyšení minulý týden soustředily na kámen úrazu chybějících servisních protokolů pro regulátor nájmu, který potápěč používá.

Karl Bareham (37) zemřel při potápění v Byron Bay poblíž Brisbane v Novém Jižním Walesu. A Britské vyšetřování v březnu 2020 bylo odročeno, jak bylo v té době hlášeno Divernetpoté, co koroner ze Suffolku slyšel, že australské úřady stále vyšetřují potápěčské vybavení, které Bareham používal, a okolnosti incidentu.

To, co mělo být pětidenním slyšením, začalo u soudu koronera v Sydney v prosinci 2024 a bylo dokončeno až nyní po prodloužení s otázkou, zda za Barehamovu smrt může vadné potápěčské vybavení nebo základní zdravotní stav související s alkoholismem. Jednání bylo hlášeno v Poručník.

Bareham, bývalý kytarista, se stal producentem a zvukovým inženýrem kanadského zpěváka a skladatele Dallase Greena a jeho skupiny. Město a barva. Sídlil v Torontu 16 let.

Později v měsíci dorazili do Austrálie na vystoupení na festivalu v Brisbane a rekreační potápění na lodi bylo rezervováno na následující den, 24. září.

Bareham byl fyzicky mimo kondici a celkově v depresi, i když byl po příjezdu v dobré náladě, řekl zástupce státního koronera NSW David O'Neil.

Výrobce s kvalifikací PADI předtím provedl 21 ponorů a ráno absolvoval opakovací kurz s PADI 5* potápěčským centrem Sundive Byron Bay, než se vydal 2.5 km od pobřeží potápět se v přírodní rezervaci Nguthungulli Julian Rocks.

Byl klidný a slunečný den. Jak Barehamův řidič, tak potápěčský průvodce Yuko Inagaki řekli, že v jeho dechu odhalili alkohol, ale koronerovi bylo řečeno, že ačkoli mohl být visel nebo ovlivněn pásmovým zpožděním, nezdálo se, že by byl nepříznivě ovlivněn. Sundive prý uplatňoval zásadu zákazu alkoholu pro potápěče.

Osudný ponor

Inagaki zpočátku vedl dva páry kamarádů, z nichž jeden byl Bareham a instruktor Sundive Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof řekl, že si nevšiml alkoholu v Barehamově dechu, ani ho nepovažoval za opilého, a uvedl, že horlivě kontroloval své vybavení, včetně regulátoru.

Když se Nieuwenhof dostal na mořské dno, vzhlédl a uviděl Inagakiho, jak pomáhá Barehamovi se zjevnými problémy s vyrovnáním. Instruktor se proto přesunul do školky s druhou dvojicí kamarádů, protože věděl, že Inagaki je s Barehamem, a když se příště otočil, aby zkontroloval, viděl dvojici stoupat.

Inagaki potvrdil, že Bareham naznačil, že má potíže s vyrovnáním při sestupu a poté s ovládáním vztlaku, ale poté, co mu poskytla pomoc, signalizoval OK.

Mířili do školky, ale když Inagaki příště uviděl Barehama, ležel 4 metry daleko na mořském dně, zčásti zakrytý kamenem. Přeplavala a viděla, že jeho regulátor vypadl z úst.

Inagaki se neúspěšně pokusil obnovit regulátor a zvedl Barehama, aby nouzově vystoupil. Pokusy o jeho resuscitaci na hladině selhaly a asi v poledne byl na pláži Pass prohlášen za mrtvého.

Průsmyk, Byron Bay (Andy Hay)

Servis regulátoru

Svědek z oboru potápění při vyšetřování řekl, že i když každý potřeboval vědět, kdo je jejich kamarád, systém se nezhroutil, protože Inagaki fakticky převzal tuto roli od Nieuwenhofa a nedošlo k žádnému oddělení od skupiny.

Koroner slyšel, že druhý stupeň Mares, kterého Bareham najal ze Sundive, měl roztrhané výstupky náustku. Nebylo jasné, zda byly poškozeny před ponorem, i když Inagaki si to nemyslel. Potápěč je mohl prokousnout, kdyby utrpěl záchvat.

Policejní potápěč zjistil, že síla praskání na regulátoru je neobvykle vysoká a řekl, že z hloubek větších než 9 m je podstatně těžší dýchat, takže potápění není bezpečné.

Servisní technik ohodnotil úsilí o praskání jako téměř dvojnásobek spodního doporučeného limitu a odmítl návrh Sundive, že to mohlo být způsobeno později solí nebo pískem z pláže.

Záznam zařízení Sundive z téměř pěti měsíců před smrtelným úrazem uváděl, že druhý stupeň byl netěsný, ale byl ručně vyladěn Stephanie Ringsovou, zaměstnankyní Sundive, která nebyla kvalifikovaným technikem a dokončila pouze polovinu kurzu schváleného Mares.

Rings tvrdil, že ji vyškolil subdodavatelský a certifikovaný technik Sundive Tom Hughes a že v té době dohlížel na její servisní práci, ačkoli Hughes, který se objevil ve společnosti, popřel, že by ji trénoval nebo dohlížel na její práci.

Rings řekl, že provedla rutinu na Barehamově regulátoru odhadem 20krát předtím, aniž by nastaly žádné problémy.

Regulátoři společnosti Mares požadovali servis každých 100 ponorů nebo ročně, přičemž hlavní servis každých 200 ponorů nebo dva roky. Regulátory Sundive byly servisovány jednou ročně, ale společnost odmítla jako „velmi nepravděpodobné“ návrh, že by mohly být během tohoto období použity až 200krát.

Hughes potvrdil, že záznamy o údržbě Sundive byly nepřesné, pokud jde o to, kdy a jak často bylo zařízení použito.

Krátce po Barehamově smrti poskytl spoluředitel Sundive David Robinson policii fotografii jediné stránky ze servisního deníku regulátora. Ukázalo se, že Rings vyladil Barehamův regulátor 2. května 2019.

Sundive však nebyl schopen soudu ukázat úplný deník a nebyl nalezen v potápěčském centru. Vlastní právní zástupce společnosti Rings chtěl vědět, proč nebyl předložen žádný důkaz, že regulátor nebyl od začátku května znovu servisován.

Robinson nenabídl žádné vysvětlení, když se ho koroner zeptal, zda zatajil záznamy z vyšetřování.

Lékařské posudky

Odborní lékařští svědci se domnívali, že i když by se práce s dýcháním mohla zvýšit na regulátoru pronájmu, pro většinu potápěčů by to bylo zvládnutelné a že Bareham by se byl schopen vynořit, kdyby to byl jeho jediný problém.

Bylo zjištěno, že hladina alkoholu v krvi potápěče odpovídá dvěma drinkům, pravděpodobně z předchozí noci.

Tři lékaři, kteří poskytli důkazy, souhlasili s tím, že Barehamův alkoholismus a související onemocnění způsobily, že je náchylný k lékařské události spuštěné při ponoření, ale jejich teorie o skutečné příčině smrti se pohybovaly od imerzního plicního edému (IPO) až po záchvat abstinenčního syndromu vedoucího k utonutí.

Bylo hlášeno, že Bareham měl onemocnění jater způsobené nadměrným pitím a mohl také trpět kardiomyopatií nebo onemocněním srdečního svalu, takže byl náchylnější k IPO (vnitřní utonutí). To by ho přivedlo do hypoxie a poté do bezvědomí.

Potápěč byl neschopen tak náhle, že se mělo za to, že se pravděpodobně utopil po náhlé srdeční příhodě nebo záchvatu, což mu způsobilo, že si v panice vyndal nebo náhodně ztratil regulátor.

