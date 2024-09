Vyšetřování úmrtí potápěče na Maltě považuje lékaře za nedbalého

Zdá se, že specialista na hyperbarickou medicínu bude na Maltě čelit trestnímu stíhání v souvislosti se smrtí polského potápěče Krzysztofa Białeckého v červenci.

O závěrech magistrátního vyšetřování úmrtí informovalo Časů na Maltě, který říká, že konzultant může čelit trestu odnětí svobody až na čtyři roky a pokutě ve výši přibližně 10,000 XNUMX liber, pokud bude shledán vinným z neúmyslného zabití.

Białecki, 48, byl jedním ze dvou členů polského potápěčského klubu Potápěčští průzkumníci který zemřel 6. července. Šel na pomoc Dominiku Dubajovi, který se dostal do potíží, když se potápěli do hloubky 65 metrů Le Polynesien vrak před zahájením nekontrolovaného výstupu. Oba muži rychle stoupali a minuli bezpečnostní zastávky, jak bylo oznámeno on Divernet.

Dubaj byl po příjezdu do nemocnice Mater Dei poblíž Valletty prohlášen za mrtvého, u kterého byla diagnostikována plynová embolie mozkové tepny a plicní barotrauma v důsledku výstupu.

Bialecki, o kterém se uvádí, že byl při vědomí a ve střehu, se zpočátku zdálo, že při léčbě dekompresní nemoci (DCI) v hyperbarické komoře pokročil, ale později došlo k zástavě srdce a v 7.10:XNUMX téhož večera zemřel.

Zjištění šetření

Soudní vyšetřování vedené soudcem Joem Mifsudem dospělo k závěru, že při samotném ponoru nedošlo k žádné nedbalosti ze strany pořadatele Diveshack Scuba School, PADI 5* IDC a Tec Rec DIVE-centra ve Sliemě ani dalších pěti potápěčů v klubová skupina, která byla považována za osobu, která v případě nouze přijala všechna vhodná opatření.

However, a series of critical errors was found to have occurred at the hospital. The as-yet unnamed diving and hyperbaric medicine consultant had left the premises for a “prolonged period” in the afternoon, leaving Bialecki in the care of a junior said to be “still undergoing výcvik and thus ill-equipped to handle complications and make key treatment decisions”.

Školenec byl instruován, aby udržoval telefonický kontakt s konzultantem a vyhýbal se nezávislým zásadním rozhodnutím.

Nemocnice Mater Dei na Maltě (Johan Puhlemark)

At 6.20pm Bialecki had removed his oxygen maska and complained of increased abdominal pain and shortness of breath. The trainee had informed the consultant by phone and asked to call an anaesthetist in preparation for CPR, but the request was turned down. Białecki had suffered a cardiac arrest at 6.31pm, at which point the CPR team was alerted.

Konzultant se vrátil až v 6.42:38, ale Bialeckiho stav už byl prý kritický a o XNUMX minut později zemřel.

Šetření zjistilo, že konzultant přiznal, že si nebyl vědom maximální hloubky, ve které potápěči operovali, za předpokladu, že to není více než 50 m, což mohlo vést k chybám v předepsané léčbě.

Konzultant měl také chybně diagnostikovat Białeckého stav po telefonu a měl podezření na toxicitu kyslíku spíše než DCI.

Během počátečního ošetření v komoře se nízkotlaké ventily neotevíraly správně, což způsobilo Białeckému potíže s dýcháním. Po vyřešení problému nebyla provedena žádná kompenzace za tuto narušenou fázi léčby, což vedlo k větší zátěži dusíkem v krvi a ke zhoršení jeho stavu.

Konzultant doporučil injekčně podat Bialecki sedativum Ativan, i když to bylo pouze ve formě tablet, a přestože Bialecki dostal dvě 1mg pilulky Ativan v 5.10:XNUMX, konzultant se domníval, že žádná nebyla podána.

Kritické momenty

Poradce byl pozastaven až do výsledku soudního vyšetřování, které dospělo k závěru, že jeho nepřítomnost v kritických okamžicích a spoléhání se na praktikanta přispěly k Białeckého smrti, zatímco potápěčovo zacházení bylo špatně řízeno až k nedbalosti.

Bialeckiho smrt byla považována za první potápěče při plném vědomí, ke kterému došlo na hyperbarické jednotce po téměř 40 letech.

Podle deníku je konzultantovi 43 let, má tituly potápěčské medicíny z Jižní Afriky a Spojeného království a působí jako odborný svědek potápěčských incidentů.

RŮST POPTÁVKY: Nárůst počtu ošetření potápěčem na hyperbarické jednotce Mater Dei, stejně jako na další jednotce na Maltě v Gozo General Hospital, oznámil Časů na Maltě. Mater Dei letos ošetřila zatím 57 potápěčů, uvedla minulý týden a již překonala svůj roční průměr 50. Gozo průměrně 30 potápěčů ročně. Dr Stephen Muscat, bývalý hlavní konzultant v Mater Dei, poznamenal, že „Malta se rychle stává Mekkou technického potápění“ a že to byl faktor, který způsobil, že potápěči byli náchylnější k nehodám.



