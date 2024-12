Rodina dívky chce odpovědi na smrt při šnorchlování na Maledivách

Rodina britsko-singapurské školačky, která před téměř dvěma měsíci zemřela při incidentu s lodním šroubem na školním šnorchlovacím výletu, stále čeká na vysvětlení toho, co se stalo od úřadů na Maledivách.

Byla hlášena smrt 15leté Jenny Chanové 8. listopadu Divernet. Účastnila se šnorchlovacího projektu s britskou charitativní organizací Maledivský program pro výzkum žraloků velryb, v doprovodu dalších žáků ze singapurské školy St Joseph's Institution (SJI) International na výlet pod vedením ředitele školy.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience vyučování” that formed part of the school’s compulsory Národní cena mládeže za úspěch výcvik, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

'Ticho z Malediv'

K osudnému incidentu došlo mezi resortem Lux Maldives a Dhidoo na atolu South Ari. Jenna byla prohlášena za mrtvou při příjezdu do nedalekého zdravotního střediska Dhigura, přičemž policie slíbila, že provede vyšetřování.

"Maledivská vláda utichla a všechny zprávy o ní ustaly," píše sedmnáctiletá Alice Chanová. GoFundMe stránka začala pro její mladší sestru. „Okolnosti, které vedly k její náhlé smrti a nedbalost vůči společnosti, jsou skutečně šokující pro naši rodinu a její dospívající přátele, kteří byli svědky její smrti.

Jenna Chan na letišti

„Prosím, pomozte nás podpořit v této těžké době pro naši rodinu a blízké a šiřte informace o jejím případu. Všechny dary půjdou na náš boj za Jennu a ochranu všech budoucích dětí a turistů tím, že našim maledivským právníkům poskytneme právní poplatky a finanční podporu, aby mohli řešit více případů, jako je tento. Spravedlnost pro Jennu." Stránka zatím vybrala 5,160 10,000 liber z cílových XNUMX XNUMX liber.

Zásady zákazu telefonování

Podle skupiny bylo Jenně a jejím přátelům řečeno, aby vstoupili do moře těsně předtím, než se nastartoval motor člunu a plavidlo zacouvalo do nich a vtáhlo ji pod hladinu.

Jennini rodiče Alan Chan a Jennifer Liauw řekli tisku, že se jim během cesty nepodařilo kontaktovat svou dceru, protože škola zavedla zásadu zákazu telefonování.

Tvrdí, že maledivské orgány nenabídly příležitost a post-mortem ohledání těla jejich dcery po incidentu a výpovědi svědků od ostatních studentů a učitelů jim nebyly poskytnuty, což je vedlo k domněnce, že „neprobíhá žádné skutečné vyšetřování“.

Zmínili se také o „řetězci chyb“, ke kterému podle nich došlo během cesty. "Jsou skoro Vánoce a stále nemáme žádné odpovědi," řekl Alan Chan. "Chceme vědět, co se stalo."

