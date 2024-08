Od oběti uštknutí žralokem po paralympionika – za 15 měsíců

V květnu loňského roku 22letý Ali Truwit šnorchloval z lodi na ostrovech Turks & Caicos se spoluplavkyní z týmu Yale University Sophie Pilkintonovou.

Přátelé si užívali dovolenou na oslavu promoce – ale v tuto chvíli nabral výlet temný spád.

Tato oblast nebyla známá pro žraloky, ale to, co se později považovalo za žraloka býka, se náhle přiblížilo „a začalo na nás útočit a agresivně do nás narážet a narážet do nás zespodu“, jak Truwit řekl NBC News.

"Bojovali jsme, strkali a kopali, ale docela rychle mi to dostalo nohu do tlamy." A další věc, kterou jsem věděl, bylo, že mi ukousl nohu a část nohy.“

Nyní, sotva 15 měsíců po traumatickém střetnutí, se Truwit připravuje na účast ve třech mezinárodních závodech s americkým týmem na paralympijských hrách v Paříži.

Když žralok kroužil, do popředí se dostal právě Truwitův plavecký výcvik. "Ve zlomku sekundy jsme se rozhodli plavat jako o život, zhruba 75 yardů ve vodě otevřeného oceánu zpět k lodi," řekla.

Obě ženy se dostaly do bezpečí plavidla, kde Pilkinton v akci, kterou Truwit připsal za záchranu jejího života, zastavil krvácení turniketem.

Byla převezena do nemocnice na pohotovostní ošetření, než byla převezena zpět do USA na operaci. Podstoupila tři operace: dvě v Miami kvůli boji s infekcí a poté v New Yorku, na její 23. narozeniny, jí byla amputována levá noha pod kolenem.

Otřesné záběry do minulosti

Část Truwitiny rehabilitace zahrnovala práci v bazénu a pomáhal jí její bývalý vysokoškolský trenér plavání Jamie Barone. Dostat se zpět do vody, dokonce i rodinný bazén v Darien, Connecticut, se zpočátku ukázalo jako psychicky náročné, protože zvuky ponoření a šplouchání vyvolaly děsivé vzpomínky na setkání se žraloky.

Barone popisuje Truwit jako „nejtěžšího pracanta, kterého jsem kdy potkala“, říká, že nikdy nevynechala ani den cvičení, přičemž vzpomínky a nepohodlí omezovaly tím, čím víc pracovala.

Přestože jejím původním cílem bylo jednoduše naučit se používat protetickou nohu a získat zpět svou sílu, v prosinci Truwit plavala volným způsobem a znakem na mistrovství USA v paralympijském plavání v Orlandu na Floridě – a získala medaili.

Nápady soutěžit na paralympiádě v Los Angeles v roce 2028 pak ustoupily ambicióznější jízdě do Paříže v roce 2024.

Stále závodně plave – Ali Truwit

Letos v dubnu Truwit zaplaval 400 m volný způsob v kategorii S10 pro plavce s tělesným postižením kloubu na mezinárodní soutěži v Portugalsku. Koncem června pak na zkouškách vyhrála závody, které ji kvalifikovaly do amerického paralympijského týmu – 400 m a 100 m volný způsob a 100 m znak.

Stát se bezpečným pro vodu

Truwit si také našel čas na spuštění nadace s názvem Stronger Than You Think. „Pochopila jsem, jak drahé jsou protetiky a jak málo je kryto pojištěním,“ říká. "Také mi bylo připomenuto, jak důležité bylo být schopným plavcem pro mé přežití."

"Začal jsem Silnější, než si myslíte pomáhat lidem, kteří potřebují finanční pomoc s jejich protetikou, a také pomáhat lidem stát se bezpečnými s vodou.“

Guvernér Connecticutu nazval plavce „inspirativním“ a určil zítřek (28. srpna), den zahájení paralympiády, jako Ali Truwit Day ve státě.

"Jsem jedinečný v tom, že mě napadl žralok, ale nejsem jedinečný v tom, že všichni procházíme těžkostmi a traumaty a těžkými časy v životě a všichni máme schopnost se zvednout," řekl Truwit NBC.

