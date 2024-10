Části těla potápěčky nalezené u žraloka

Zdá se, že pozůstatky amerického potápěče, který se ztratil během potápění na lodi v odlehlé části Indonésie, byly nalezeny v žaludku žraloka – její manžel a přátelé se však zpochybňují, že by to bylo zvíře, které způsobilo její smrt, a tvrdí, že bylo by zděšeno, kdyby vinu nesl žralok.

Colleen Monfore (68) byla 7. září oddělena od zbytku skupiny sedmi potápěčů silnými proudy v hloubce asi 26 m od Pulau Reong, malého ostrova poblíž Wetar v souostroví Alor.

Skupina se otočila v reakci na změnu směru proudu a přítomnost sestupného proudu, v tu chvíli se předpokládalo, že jí ještě zbývala polovina nádrže vzduchu.

Potápěčský průvodce nebyl schopen dosáhnout Monfore, aby jí pomohl vrátit se na jejich loď, a její zmizení si vyžádalo osmidenní prohledávání oblasti.

Ostrov Reong u Wetaru (Google Earth)

Dne 6. října rybář ve Východním Timoru, asi 120 km jižně od Reongu a mimo indonéské území, ohlásil zabití žraloka, o kterém tvrdil, že byl v nouzi, a našel v jeho žaludku části ženského těla spolu se zbytky neopren a plavky.

Orgány Východního Timoru byly ve spojení s Indonéská mořská a pobřežní stráž, ale zatímco indicie od rodiny a přátel jsou, že tělo bylo identifikováno jako Monforeovo, to ještě musí být oficiálně potvrzeno.

Uvedení záznamu na pravou míru

Monfore, matka dvou dětí, byla se svým manželem Mikem na sedmitýdenním prázdninovém potápěčském turné. Staří přátelé z Michiganu Rick & Kim Sassovi, kteří mnoho let před odchodem do důchodu vlastnili potápěčské centrum, říkají, že je Mike Monfore kontaktoval po smrti své manželky ve snaze uvést na pravou míru její osud.

Popsali ji jako velmi zkušenou potápěčku a uvedli, že proudy při ponoru byly považovány za zvládnutelné a že s největší pravděpodobností zemřela v důsledku blíže nespecifikovaného zdravotního problému. I když bylo možné, že žralok po smrti zkonzumoval její tělo, bylo velmi nepravděpodobné, že by ji napadl nebo způsobil její smrt. Útoky žraloků jsou v oblasti vzácné.

„Žraloci mají žaludek uzpůsobený pro rychlé trávení,“ uvedl Kim Sass na sociálních sítích. „Žaludek obsahuje silné kyseliny a enzymy, které potravu rychle rozkládají na menší částice.

"Colleenino tělo bylo identifikovatelné." Její otisky prstů (opět identifikovatelné) používá naše americká ambasáda a místní vláda k prokázání smrti. To by nebylo možné, kdyby na ni žralok zaútočil před týdny."

Sass říká, že s Monforem provedla nejméně tisíc ponorů a že byla vynikající potápěč. Údaje z potápěčského počítače Mika Monfora, fotografie pořízené při ponoru a prohlášení ostatních potápěčů a potápěčského průvodce dohromady naznačovaly, že její přítel zemřel na následky zdravotních problémů.

„Nevěřím, že její život ukončilo životní prostředí a už vůbec ne žralok,“ říká. "Colleenin manžel řekl, že by se jí udělalo zle, kdyby věděla, že kvůli ní zemřel žralok - a že její smrt dělá žralokům opět špatné jméno."

