Egyptský liveaboard se potápí hluboko na jihu

V dalekém jižním egyptském Rudém moři se potopilo živé plavidlo poté, co jeho kapitán zřejmě nerespektoval varování před nepříznivým počasím. 18 potápěčským hostům se podařilo uniknout z lodi spolu s posádkou, ale většina se musela vzdát svého majetku a následně strávila asi osm hodin unášením na malých člunech.

K incidentu došlo v časných ranních hodinách 24. října, v polovině charterové cesty z Hamaty. 30 milionů ve vlastnictví Egypta Svádění, plavidlo se třemi dvoulůžkovými kajutami na horní palubě a šesti dvoupatrovými kajutami na spodní palubě, provozovalo jak potápěčské, tak i kitesurfingové výlety.

Té noci bylo hlášeno, že většina plavidel, včetně plavidel, uposlechla varování před bouřlivým počasím a vysokými vlnami a zůstala dále na sever ve více chráněné oblasti útesu Sataya.

Svádění, však doplul až k útesu Elba poblíž hranic se Súdánem, kde se předpokládá, že plavidlo s dřevěným trupem prorazilo únik.

Loď si pro výlet „hluboký hluboký jih“ najala skupina potápěčů z Laval Subaqua Club v severozápadní Francii. Dva z pouhých čtyř členů, kterým se při potopení podařilo zachránit své pasy, se minulý víkend vrátili do Francie a promluvili o incidentu France Info.

Podivný úhel

První čtyři dny potápění ze Seaduction bylo „velkolepé“

Bývalý prezident klubu François Paillard a asistent pokladníka Philippe Galodé uvedli, že výlet byl uspořádán na lednové potápěčské show. Skupina dorazila do Egypta 18. října a Paillard popsal jejich první čtyři dny potápění jako „velkolepé“.

Galodé řekl, že kolem třetí hodiny ráno podřimoval, když se jeho přítel zeptal, zda si myslí, že loď leží v podivném úhlu. "Šel jsem nahoru, abych se podíval, co se děje," řekl. "Podle kapitána bylo vše pod kontrolou." Další hosté později uvedli, že si seznam zaznamenali již ve 3 hodiny ráno.

"Po půl hodině se loď začala velmi vážně třást," řekl Paillard. "Začali jsme vytahovat záchranné vesty v domnění, že se to nezlepší, bez ohledu na to, co řekl kapitán." Nakonec jsme udělali to, co kapitán neudělal, tedy připravit se na evakuaci.

Ve 3.30:XNUMX voda v kabině stoupala, řekl Paillard. „Všichni jsme byli zachráněni na poslední chvíli – loď se prudce nakláněla a pak se úplně převrátila. Byla to panika, všichni skočili do vody.“ Všichni potápěči si navlékli záchranné vesty, ale jen málo z nich mělo čas se obléknout, získat pasy, telefony, hotovost nebo jakýkoli jiný osobní majetek.

Paillard poznamenal, že 10 členů posádky se řídilo kapitánovými rozkazy, ale nebyli „ostřílení námořníci“.

Zahlédnuto z trawleru

Plavidlo neslo dvě 5m RIB, ale zdá se, že byl čas spustit pouze jeden z nich a jeden nebo více ze čtyř záchranných člunů. Uprostřed silných vln se ukázalo, že k udržení se nad vodou je nezbytné neustálé vyprošťování.

Přeživší strávili osm hodin unášeni, než si trawler všiml oranžového krytu záchranného člunu a dokázal je přivést na palubu a poskytnout jim teplé oblečení. Později byli přemístěni na námořní hlídkové plavidlo, které je dopravilo na břeh, odkud je odvezli autobusem do hotelu v Hurghadě, přičemž ráno 25. října dorazili pouze jeden.

14 potápěčů, kteří ztratili své pasy a věci, čekalo na francouzský konzulát v Káhiře, aby provedl nezbytná opatření, která jim umožní vycestovat, byli však varováni, že k tomu nemusí dojít dříve než zítra (30. října).

"Konzul je požádal, aby okamžitě podnikli kroky se svými pojišťovacími společnostmi, ale nemohou nic udělat," řekla Nelly Lerouxová. France Bleu, řekla o svém 59letém manželovi Pascalovi. „Nezbylo jim nic. Můj manžel nemá ani boty na nohou. Trauma je stále velmi významné – jen mi řekl, že má vzpomínky a že nemůže spát.“

Claire Penardová, současná prezidentka potápěčského klubu, stále čekala na repatriaci, když to řekla France Info že kvůli úrovni byrokracie byl tento proces náročný. "Je to extrémně těžké," řekla, "a evakuace lodi byla pro nás všechny obzvlášť traumatizující, protože jsme si opravdu mysleli, že zemřeme."

Egypt Komora potápění a vodních sportů řekl Divernet: „Nešťastná událost Svádění liveaboard je v současné době vyšetřován příslušnými orgány.“ Divernet se obrátil na operátora Svádění pro komentář.

