Snahy vynutit si potápěče-přeživší Sea Story, o kterém informovala BBC

Zdánlivě předčasné pokusy egyptských úřadů v Rudém moři připnout Mořský příběh potápění liveaboard potopení na šílené vlně, a provozovatelem lodi zablokovat potenciálně škodlivé zprávy od přeživších, vyplynuly z měsíčního vyšetřování smrtelného incidentu týmem BBC News.

Mořský příběh listopadu opustil Port Ghalib na šestidenní výlet s 24 mezinárodními hosty, třemi potápěčskými průvodci a 31 egyptskými posádkami, jak bylo dříve uvedeno on Divernet. Několik potápěčů bylo na poslední chvíli „upgradováno“ z lodi, kterou si původně rezervovali, i když itinerář byl jiný.

The boat capsized and sank early the following morning, leaving 11 people dead or missing, including a British couple.

Jedenáct z 35 přeživších, především zkušených potápěčů, nyní poskytla BBC rozhovor. Uvedli, že během několika hodin poté, co byli přivedeni na břeh, byli „vyslýcháni“, buď na nemocničních lůžkách, nebo v resortu, kde byli ubytováni, lidmi, kteří prohlašovali, že jsou „soudci“.

Popsali také, že na ně byl vyvíjen nátlak, aby podepsali svědecké výpovědi, které v jasném střetu zájmů přeložil z angličtiny do arabštiny zaměstnanec egyptského provozovatele lodí Dive Pro Liveaboard.

Někteří tvrdili, že byli vyslýcháni někým, o kom se domnívali, že je oficiálním vyšetřovatelem, ale později zjistili, že byl potápěčským průvodcem Dive Pro Liveaboard.

On a další zaměstnanci naléhali na přeživší, aby podepsali prohlášení o vzdání se práva: „Nikoho neobviňuji z žádného trestného činu“. Jeden potápěč řekl, že takové zřeknutí se mu bylo předáno, když ještě podával svědeckou výpověď, a britský lékař popsal, že jí bylo řečeno, že nemůže opustit místnost, dokud nebudou dokončena všechna prohlášení.

Někteří potápěči odmítli podepsat dokumenty a nikdo si nesměl ponechat kopie, i když někteří, kteří je překládali pomocí aplikací v telefonu, popsali vynechání „zatracených podrobností“, které nahlásili. Podobné praktiky s výpověďmi svědků byly hlášeny již dříve po incidentech na palubě v Rudém moři.

I když se jedna skupina pokusila odletět a letět domů, zástupce Dive Pro Liveaboard se je prý pokusil oklamat, aby podepsali výjimku. Podle amerického potápěče, který varoval ostatní, aby je nepodepisovali, tvrdil, že dokumenty byly doklady o povolení k průchodu letištními kontrolami.

Divoká vlna

Dotazovaní BBC také obvinili egyptské úředníky, že se rozhodli předem krátce poté, co došlo k převržení plavidla, a obvinili z toho šílenou vlnu.

Oceánograf Dr Simon Boxall zopakoval své tvrzení z doby incidentu, že 4m vlna nemohla být příčinou potopení za převládajících podmínek, a obvinil z toho chybu pilota nebo lodi nebo obojí. Přeživší se shodli, že podmínky nepředstavovaly žádné velké problémy při plavání z vraku.

Nicméně jednomu potápěči, který požádal o nahlédnutí do kopie závěrečné zprávy vyšetřovatelů, bylo řečeno, že to nemá smysl, protože „jediný, kdo za to může, je moře“.

V první části zprávy BBC přeživší uvedli, že během noci Mořský příběh Zdálo se, že se houpe a převaluje víc, než by očekávali vzhledem k neobyčejnému počasí, s těžkým nezajištěným nábytkem klouzajícím po palubě a malou nafukovačkou téměř ztracenou přes palubu.

Těsně před třetí hodinou ráno Mořský příběh se s „hlasitým bouchnutím“ převrátil na bok, motory zhasly a všechna světla zhasla.

Nearly all the dead or missing had been accommodated on the starboard side of the boat that hit the sea. Of people who made it to the deck, impeded by loose furniture and fittings, few had managed to find a life-bunda. One said that theirs was not functioning properly, and that the light had no batteries.

Jiní, kterým se podařilo nalodit se na záchranné čluny, už tam kapitána a několik členů posádky viděli, kapitán si údajně vzal jednu ze tří přikrývek, které si pro sebe dal. Bezpečnostní porada slíbila jídlo a vodu na raftech, ale hosté řekli BBC, že žádné nebyly. Pochodeň nefungovala a světlice už byly použity.

35 hodin ve vzduchové kapse

Přestože se přeživší shodují, že se loď potopila před 3:5.30, místní úřady tvrdí, že nouzový signál dostaly až kolem XNUMX:XNUMX. Záchranným plavidlům trvalo osm hodin, než se dostaly k raftům, když se unášely na východ, a záchranáři se také pomalu dostávali. Mořský příběh přeživší řekli BBC.

Pár Lucianna Galetta a Christophe Lemmens nedokázali najít své záchranné vesty a byli uvězněni vodou a troskami v chodbě.

They ended up in an air-pocket in the engine-room in the stern section that was protruding above the water, later joined by dive instruktor Youssef al-Faramawy.

„Neměli jsme žádnou komunikaci s vnějškem, nic. Nikdo se nepokoušel zjistit, jestli je tam někdo živý,“ řekl Galetta. "Byl jsem tak připraven zemřít." Nemysleli jsme si, že někdo přijde.“

They were found only after a traumatic 35hr ordeal by al-Faramawy’s uncle Khattab al-Faramawi, a local instruktor who had volunteered to search through the submerged corridors.

Potápěči také zachránili dva lidi z další vzduchové kapsy v kabině v nižší palubě a čtyři těla byla nalezena. Přeživší se však ptali, proč se zdá, že egyptské námořnictvo dohlížející na operaci nebylo schopno nasadit vlastní potápěče.

Britský pár Tariq Sinada a Jenny Cawson nebyl nalezen

Stále chybí jsou Devonský pár Jenny Cawson a Tarig Sinada, o nichž se říká, že vždy pečlivě zkoumali potápěčské čluny, ale mezi těmi, kteří přešli na Mořský příběh na poslední chvíli a ubytováni na pravoboku hlavní paluby.

Rodina a přátelé řekli BBC, jak jim to řekli egyptští představitelé Mořský příběh nebyl nalezen – i když sledovali televizní zprávy ukazující zasažený liveboard.

Obviňují úřady z krytí na ochranu turistického průmyslu a nyní požadují otevřené vyšetřování potopení. Ani egyptská vláda, ani Dive Pro Liveaboard nereagovaly na žádosti BBC o odpovědi na obvinění obsažená v jejích zprávách.

Divernet podobně neobdržel žádnou odpověď od operátora poté, co požádal o komentáře, když k incidentu došlo, ačkoli po požáru na jiném svých lodí, Mořská legenda, ve kterém loni v březnu zemřel německý host, odpověděla – i když pouze s tím, že se nemůže vyjádřit, dokud nedostane závěrečnou zprávu od státního zastupitelství.

Úplné zprávy BBC od Joe Inwood, Část 1 si Část 2, si můžete přečíst na webu BBC News.

