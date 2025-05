Potápěči reagují, když se zdá, že NHS je připravena omezit krytí DCI

Počet center pro pohotovostní hyperbarickou léčbu v Anglii se letos na podzim zřejmě sníží z osmi na pouhé tři, což vyvolává obavy o bezpečnost potápěčů a pohotovostní lékařskou péči.

„Pro všechny rekreační potápěče v severní polovině Spojeného království by to mohlo být kritické,“ uvedla Britská skupina pro bezpečnost potápění (BDSG) a oznámila, že od října budou k dispozici pro ošetřování potápěčů pouze tři jednotky pověřené NHS England, pokud nebudou do té doby uzavřena alternativní opatření.

Skupina, založená v roce 2002 s cílem spojit organizace sportovního potápění v otázkách bezpečnosti, je pod vedením RNLI a zahrnuje Agenturu pro námořní a pobřežní stráž, Výkonného ředitele pro zdraví a bezpečnost a potápěče-výcvik agentur.

Na žádost o komentář zástupce NHS England uvedl, Divernet že BDSG „si pokazila rozum“ a že původní plán na zachování šesti hyperbarických jednotek pro Anglii zůstal v platnosti. Toto tvrzení však blíže nerozvedla a nabídková dokumentace zveřejněné vládou by zřejmě podpořily postoj BDSG.

„NHS England potvrdila, že po nedávném zadávacím řízení byly zadány smlouvy na služby hyperbarické kyslíkové terapie (HBOT) pro tři ze šesti plánovaných regionálních center (východní Anglie, Londýn a jihovýchod a jihozápad). V současné době nebyly zadány žádné smlouvy pro regiony severovýchod, severozápad ani Midlands,“ uvedla BDSG.

„Toto rozhodnutí se týká čtyř stávajících hyperbarických komor – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) a Hyperbaric Treatment &…“ Trénink Služby (Wirral) – které, pokud nebudou uzavřena alternativní opatření, nebudou od 1. října 2025 nadále podléhat smlouvě s NHS.“

„Toto rozhodnutí ponechá potápěče v Midlands a severní Anglii bez včasného přístupu k životně důležitým rekompresním zařízením financovaným NHS – což je klíčová součást urgentní léčby dekompresní nemoci.“

„Tento krok vyvolává vážné obavy ohledně nerovnosti v zacházení a regionální diskriminace. Zatímco zařízení na jihu zůstanou k dispozici, potápěči v Midlands a na severu budou mít omezený přístup, což výrazně ohrozí bezpečnost potápění a schopnosti reagovat na mimořádné události ve velkých zeměpisných oblastech.“

Konzultace NHS

NHS England v září loňského roku zahájila konzultaci o navrhovaném částečném ukončení financování, ačkoli v té době navrhovalo uzavření maximálně dvou rekompresních komor.

Uvedla, že zadávání služeb HBOT ji ročně stálo 8.2 milionu liber a že jednotky ročně ošetřily přibližně 150–200 případů DCI a 10 případů plynové embolie. Jednotky byly také používány k léčbě případů, které se netýkaly potápění, jako například otrava oxidem uhelnatým, popáleniny a další zranění .

Anglická NHS tvrdila, že i po ukončení financování dvou jednotek se potápěč s podezřením na DCI kdekoli v Anglii stále bude moci dostat k hrnci po silnici do čtyř hodin od nástupu příznaků.

Nahoře a dole: Původní návrh by snížil počet anglických komor z osmi na šest (každá zobrazená v kruhu o poloměru 150 mil). V současné době byly znovu uvedeny do provozu pouze tři, na jihu a východě (uvedená umístění jsou pouze orientační).

(NHS Anglie)

Rovněž uvedlo, že některá stávající zařízení léčí poměrně nízký počet pacientů, což personálu ztěžuje udržení praxe, a že ne všechna jsou vybavena k léčbě kriticky nemocných pacientů.

Tři pobřežní jednotky na jihu a východě Anglie, které byly znovu uvedeny do provozu, jsou DDRC Plymouth, hyperbarická medicínská jednotka v Chichesteru a hyperbarická jednotka LHM Healthcare East Of England v Great Yarmouthu. Poole Diver Clinic byl již uzavřen na konci ledna letošního roku.

„Nejde jen o geografii – jde o spravedlnost, bezpečnost a přežití,“ uvedl BSDG. „Potápěčské nouzové situace nemohou čekat a zrušení přístupu k potápěčským službám dlouhodobě neušetří peníze. Pouze to přesouvá náklady na ztráty na životech, prodloužení léčby a nemoci. Také to zbytečně zatíží záchranné složky.“

Skupina poukazuje na to, že potápěč postižený na severovýchodě, který by čelil plné komoře v Great Yarmouthu, by možná musel cestovat z celé Anglie do DDRC k ošetření. Komoru v Chichesteru obsluhují zdravotničtí pracovníci Královského námořnictva, kteří musí dávat přednost pacientům z námořnictva – nyní se však zřejmě očekává, že budou pokrývat i pacienty NHS z celé oblasti Londýna.

Ve Skotsku jsou pouze dvě hyperbarické jednotky NHS National Services, obě na severu – v Aberdeen Royal Infirmary a na Orknejích. Centrum West Scotland Centre for Diving & Hyperbaric Medicine poblíž Obanu bylo v dubnu loňského roku NHS Grampian odebráno financování.

Rozšířené služby

„Snížení počtu provozovaných hyperbarických komor o více než 60 % a omezení pokrytí pouze na východ a jih země vystavuje potápěče, kteří se ocitnou v nesnázích v Midlands a na severu, výrazně většímu riziku pro jejich zdraví a nutí je…“ cestovat „mnohem dále a déle, než je potřeba odpovídající lékařská péče, a zbytečně zatěžuje již tak přetíženou záchrannou službu,“ komentoval situaci ředitel Stoney Cove Matt King.

Hyperbarická komora

Jen Tibbsová, manažerka hyperbarické jednotky ve Wirralu, která působí na severozápadě Anglie, ale nyní čelí uzavření, uvedla, že zpráva pro ni byla „velkým šokem“.

„Toto zařízení poskytujeme už téměř 30 let a mohu vás ujistit, že s tím budeme bojovat až do konce,“ uvedla. „Jakákoli podpora bude velmi oceněna. Ujišťujeme vás, že jsme stále k dispozici pro jakékoli potápěčské nouzové situace nebo rady 24 hodin denně, 7 dní v týdnu až do 30. září 2025, ale držte palce, abychom toto rozhodnutí zvrátili.“

Britský podmořský klub to sdělil Divernet že je situací „hluboce znepokojena“. „60% snížení počtu zařízení HBOT za pouhých 12 měsíců ohrožuje nejen zdraví jednotlivců, ale také spravedlivý přístup k léčebným službám v celé zemi,“ uvedl vedoucí oddělení potápění a výcvik Sophie Heptonstallová.

„Jako národní řídící orgán pro potápění a šnorchlování ve Spojeném království je pro nás bezpečnost potápěčů prvořadá. Bezprostřední výrazný pokles poskytování hyperbarické oxygenoterapie (HBOT) financované NHS v Anglii je pro britský potápěčský průmysl nepřijatelný.“

„BSAC bude úzce spolupracovat s BDSG a všemi ostatními zástupci potápěčského průmyslu a klíčovými zúčastněnými stranami, aby lobovala u vlády za obnovení hyperbarické nouzové terapie (HBOT) ve třech problémových oblastech – v Midlands, severozápadě a severovýchodě Anglie.“

„Pobřežní stráž Jejího Veličenstva bude i nadále spolupracovat se zdravotnickými partnery, aby zajistila, že lidé budou bezpečně dopraveni do příslušné další lékařské péče,“ uvedl mluvčí MCA. Divernet.

„Toto rozhodnutí zdůrazňuje rostoucí nerovnost v poskytování služeb NHS a bylo znepokojeno zastánci bezpečnosti potápění, záchranáři a širší potápěčskou komunitou,“ uvádí BDSG„Zúčastněné strany včetně ponoru“ výcvik Agentury dnes naléhají na anglickou NHS, aby tento krok přehodnotila a zapojila se do spolupráce s potápěčskou a lékařskou komunitou s cílem vytvořit spravedlivější model péče.“

Skupina uvádí, že plánuje zahájit osvětovou kampaň a sepsat petici v naději, že rozhodnutí zvrátí. Potápěči jsou také vyzýváni, aby tuto záležitost nastolili se svými poslanci.

