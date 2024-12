Potápěčské pátrání pokračuje ve Walesu a na Orknejích

Specializovaná policie pátrá v severním Walesu po potápěči identifikovaném pouze jako Imrich (53) z Warringtonu v Cheshire.

Policie Severního Walesu byla upozorněna na bezpečnostní obavy Imricha, o kterém se soudí, že se mohl 28. listopadu potápět u Porth Ysgaden na poloostrově Llyn. Jeho stříbrný Ford Mondeo Titanium s osobními věcmi byl později umístěn na parkovišti poblíž pláže poblíž Tudweiliogu, což je místo, které je údajně oblíbené u potápěčů a rybářů.

An initial sea search involving a Coastguard helicopter, fixed-křídlo aircraft and rescue teams along with an RNLI lifeboat was called off on 29 November, although land searches continued. Sea operations are now reported to have resumed as well.

„Necháváme všechny možnosti vyšetřování otevřené a vyzýváme každého, kdo mohl Imricha vidět, aby se s námi co nejdříve spojil,“ řekl vrchní inspektor Stephen Pawson. Policie severního Walesu.

„Každý, kdo byl ve středu 27. listopadu nebo ve čtvrtek 28. listopadu v oblasti Porth Ysgaden a ještě nebyl v kontaktu, je požádán, aby se s námi spojil.

"Můžete nás kontaktovat na čísle 101 nebo prostřednictvím našich webových stránek s uvedením referenčního čísla Q179229."

Operace na Orknejích zesílily

Na Orkneje mezitím 2. prosince dorazila námořní a potápěčská jednotka Police Scotland, aby pomohla s pátráním po pohřešovaném muži, o kterém je nyní známo, že byl komerčním potápěčem hřebenatek.

Jak bylo hlášeno Divernet dne 29. listopadu, Orknejská pobřežní stráž odstoupila multiagenturní letecké a námořní pátrání po dosud neidentifikovaném potápěči, který se ztratil ve Scapa Flow. Policie oznámila, že bude pokračovat ve vlastním vyšetřování, a pobřežní stráž se nyní údajně znovu připojila k pátrání.

Potápěč byl nahlášen jako nezvěstný 27. listopadu odpoledne, ale pátrání bylo odvoláno ve 3 hodiny ráno následujícího dne. Přístavní úřad Rady Orknejských ostrovů také provádí vlastní vyšetřování.

